Как СССР отвоевал у Финляндии крупную территорию перед началом Второй мировой

12 марта 1940 года Советский Союз и Финляндия подписали мирный договор. Этот документ прекратил «Зимнюю войну» и отодвинул опасность от одного из главных городов страны Советов. Почему начался и чем закончился затянувшийся конфликт - в материале altapress.ru.

Финская независимость

После Октябрьской революции страну захлестнула гражданская война. В 1917 году фины объявили Республику независимой от России, но при этом признав правительство большевиков.

В 1918 году большевики спонсировали красных в гражданской войне на территории Финляндии. Когда белые добились контроля ее территорий, началась первая советско-финская война, продолжавшаяся с 1918 по 1920 года. Союз уступил часть своих территорий, но отношения между странами остались напряженными.

В течении следующих лет каждая из стран «копила» претензии и укрепляла свои границы. Финляндия опасалась того, что Советы предпримут попытку «советизации» их территории и присоединят к себе. СССР, в свою очередь, настороженно наблюдало сближение соседа с западом.

Защита Ленинграда

СССР стремился обезопасить свои северные границы в период назревающей Второй мировой войны. Правительство понимало, что Финляндия может предоставить врагам свои земли для подступы и нападения. Второй по значимости советский город — Ленинград — находился в большой опасности. Единственным выходом стало бы «перемещение» государственных границ.

Иосиф Сталин:

Поскольку мы не можем передвинуть Ленинград, мы передвинем границу, чтобы его обезопасить

Первой просьбой к Финляндии стала аренда полуострова Ханко — такой шаг обеспечил бы защиту «второй столицы». Советский Союз был заинтересован в аренде финских военно-морских баз и в том, чтобы обязать страну не прибегать к помощи сторонних государств.

После отказа предложили «обмен»: сдвинуть границы своих владений и уступить часть приграничных территорий вблизи Ленинграда, взамен на куда большие площади. Территории, по мнению финнов, были совершенно неравнозначны — те, что предлагали Советы, были никак не обустроены для жизни. К компромиссу не пришли.

Как началась «Зимняя война»

Поводом послужила стрельба на советско-финской границе 26 ноября. Уже на следующий день, 27 ноября, Молотов выступил с заявлением о провокации в адрес Советского союза: якобы со стороны Финляндии насчитали 7 артиллерийских выстрелов, среди советских пограничников есть пострадавшие. Падение мин зафиксировали обе стороны. При этом Финляндия свою причастность к инциденту опровергала, да и ее свидетели-пограничники человеческих жертв на поле, куда упали мины, не видели. Существует мнение, что выстрелы целенаправленно совершил Советский Союз.

В итоге под предлогом защиты своих территорий после нападения, финнам объявили войну. Но после того, как СССР разрывает дипломатические отношения с Финляндией, та предпринимает попытки найти компромисс: уступить острова в Балтийском море. Это не приносит результатов.

Советско-финская война. Пехотазима 1939−1940 Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой/Russfoto Советско-финская война. Пехотазима 1939−1940 Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой/Russfoto Советско-финская война. Пехотазима 1939−1940 Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой/Russfoto Советско-финская война. Пехотазима 1939−1940 Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой/Russfoto

Война началась 30 ноября. В СССР ее долго называли освободительной: якобы помогали финским рабочим избавиться от гнета помещиков и капиталистов, фашистско-помещичьего режима. За это уже через месяц после начала войны Лига Наций, созданная на почве идеи о всеобщем разоружении, исключила из своих рядов Союз, назвав агрессором.

Конфликт между государствами еще в начале обернулся большими жертвами для СССР. Правительство приняло решение изменить тактику. Вместо наступления вглубь вражеских территорий, которое в первый месяц продвинуло советских бойцов всего на несколько километров вперед, тщательно готовился прорыв линии обороны. Параллельно с разработкой новых стратегий страны укрепляли свои позиции, наращивали объемы вооружения.

11 февраля 1940 года Красной Армии удалось прорвать оборонительный комплекс на границе Финского залива и Ладоги, линию Маннергейма. В дальнейшем это позволило разгромить основные силы финской армии.

Советско-финская война. Пехотазима 1939−1940 Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой/Russfoto

Потери и приобретения

12 марта начались непродолжительные переговоры в Москве, которые завершились подписанием «мира». Боевые действия прекратились на следующий день, 13 марта 1940 года. Страны договорились переместить границу на 120 — 130 километров вглубь Финляндии. Противник Союза терял около 11% своих территорий, включая Карельский перешеек с городом Выборг, сообщает История.рф. Это на много больше той площади, которую изначально требовали Советы.

Успех дался СССР ценой нескольких сотен тысяч бойцов Красной Армии. Погибли около 130 тысяч человек, ранены — около 265 тысяч. При этом, многие из них просто напросто замерзали из-за отсутствия должной экипировки. Финляндия, сохранившая суверенитет, заявила о 23 тысячах убитых и больше 43 тысяч убитых, сообщают РИА Новости.

Мнение историков

«Зимняя война» не в лучшую сторону повлияла на престиж советской армии и даже сблизила Финляндию с фашистской Германией. В контексте назревающей Второй мировой войны этот конфликт определил дальнейшие противостояние стран, пояснил профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Барышников в беседе с журналистом ТАСС.

События «зимней» многие рассматривают как часть Второй мировой, несмотря на то, что в советской и российской историографии этот конфликт рассматривают, как двусторонний локальный.

Воинственный настрой государств продолжился даже после подписания договора. Великая Отечественная война вновь обострила отношения. Финляндия все еще была нацелена на Карелию и Кольский полуостров. Она встала на сторону Германии и даже участвовала в блокаде Ленинграда, держа северное полукольцо, сообщают РИА Новости.