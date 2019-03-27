Как погиб космонавт Юрий Гагарин и почему эксперты расходятся в версиях случившегося

27 марта 1968 года, через 13 минут после вылета на тренировочном самолете, насмерть разбился космонавт Юрий Гагарин. Как погиб Гагарин, почему произошла авиакатастрофа и какие версии выдвигают эксперты — в материале altapress.ru.

Как погиб космонавт

Через несколько лет после знаменитого полета в космос, Юрий Гагарин приступил к летной практике на учебном самолете МиГ-15УТИ. За март 1968 года он совершил 18 полетов продолжительностью 7 часов, до самостоятельного вылета ему оставалось два контрольных полета с летчиком-инструктором, Героем Советского Союза Владимиром Серёгиным, пишет wiki.

27 марта 1968 года в 10:18 Гагарин и Серёгин взлетели на истребителе с подмосковного аэродрома Чкаловский. Полет должен был занять не больше 20 минут, но уже в 10:31 Юрий Гагарин сообщил об окончании задания, запросил разрешения лететь на базу. После этого связь с самолетом прервалась.

Через три часа обломки МиГ-15УТИ обнаружили рядом с деревней Новосёлово, в 65 км от аэродрома. На месте крушения обнаружили фрагменты тел Серёгина и Гагарина, личные вещи и документы пилотов.

Почему произошла авиакатастрофа

Причину катастрофы выясняла Государственная комиссия. Ее отчет засекретили, в СМИ попадали только фрагменты расследования.

По остановившейся стрелке часов Гагарина удалось установить, что катастрофа произошла в 10:31, через несколько секунд после последнего сообщения с землей.

МиГ-15УТИ. Автор: Varga Attila — собственная работа , CC BY-SA 3.0 , commons.wikimedia.org

Согласно официальным выводам комиссии, экипаж из-за изменившейся во время полета воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Летчики пытались вывести воздушное судно в горизонтальное положение, но самолет столкнулся с землей, пишет РИА Новости. Специалисты выяснили, что техника была исправной, и химический анализ останков летчиков посторонних веществ не выявил.

При этом комиссия КГБ, которая проводила свое расследование, обнаружила несколько нарушений в работе наземного персонала аэродрома.

«Руководитель полетов Я. не соблюдал интервала движения самолетов. Через одну минуту после взлета Гагарина он выпустил более скоростной самолет. Из-за этой ошибки УТИ МиГ-15 вынужден был перейти в другую зону. За выполнением задания Гагариным Я. должным образом не следил. Не запросил, почему тот задание выполнил раньше, чем предусмотрено упражнением. После потери связи с самолетом Гагарина подполковник Я. не использовал имевшиеся средства для фиксации маршрута полета самолета», приводит «КП» фрагмент из архивных документов КГБ.

Указанные в материалах КГБ недостатки затрудняли осуществление полета самолета, но причиной его катастрофы быть не могли.

3 версии крушения МиГ-15УТИ