Как в Алтайском крае нужно убирать отходы в виде шлака и золы?

В соответствии с блоком 7 «Федерального классификационного каталога отходов» отходы в виде шлака, смета, а также от ведения подсобного хозяйства к ТКО не относятся. Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров.

Законодательство не запрещает самостоятельно обращаться с иными видами отходов жителям и юридическими лицам, осуществляющими их транспортировку силами регионального оператора. Однако взаимодействие должно осуществляться по нерегулируемой цене (не за счет единого тарифа на услугу регионального оператора).

Вопрос о внесении этого вида отходов в Федеральный классификационный каталог отходов рассматривается.