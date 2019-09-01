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Жизнь

Как выглядели барнаульские школьники и школьницы 60 лет назад

В 7 лет школьника принимали в октябрята, в третьем классе — в пионеры. Говорят, форму тогда делали из чистой шерсти, учителя давали научное знание, на уроках дети не занимались ерундой и… Altapress.ru представляет очередную ретро-подборку архивных снимков Барнаула.

Барнаульцы идут в школу. 1959 год.
Барнаульцы идут в школу. 1959 год.
retro.moi-barnaul.ru

Использованы фото, собранные Верой Будянской на сайте «ХХ век. Барнаул в фотографиях».

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