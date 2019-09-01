Как выглядели барнаульские школьники и школьницы 60 лет назад

В 7 лет школьника принимали в октябрята, в третьем классе — в пионеры. Говорят, форму тогда делали из чистой шерсти, учителя давали научное знание, на уроках дети не занимались ерундой и… Altapress.ru представляет очередную ретро-подборку архивных снимков Барнаула.