Как выжить с младенцем на руках во время самоизоляции?

Помните, мы вам рассказывали про Милану, которая родилась раньше срока. Сейчас мы помогаем семье с покупкой особого детского питания. Мы познакомились с семьей поближе, и хотим рассказать ее историю. Историю о том, как рожать в пандемию; о том, как муж пытается найти работу на самоизоляции; историю о том, как выжить молодой семье?

30 марта мама Миланы Ольга почувствовала себя крайне плохо, уже несколько недель она страдала сильной отечностью. Она тут же вызвала скорую, врачи приняли решение госпитализировать женщину.

У Ольги стоит искусственный клапан сердца, поэтому решение об экстренном кесаревом сечении принимала коллегия врачей. Случай серьезный и опасный, поэтому для консультации пригласили профессора из Новосибирска. Через три дня коллегия врачей все-таки решила проводить операцию женщины на седьмом месяце беременности. Ольга рассказывает, как лежала в операционной и видела, что привезли барокамеру. Она просила врачей об одном: «Только спасите мою малышку, обо мне не думайте»!

Девочка родилась недоношенной и поэтому тут же столкнулась с множеством болезней: правосторонняя пневмония, врожденный стеноз, подозрение на порок сердца и другие сопутствующие заболевания. За таким маленьким ребенком, у которого не успели сформироваться органы, нужен особый уход и медицинское обслуживание.

Фото предоставлено фондом «Облака»

Но проблемы в семье только начались. 23 марта муж потерял работу, потому что на фоне самоизоляции на предприятии уволили целую смену рабочих. Он не думал, что потеря работы, станет для него проблемой, которую он не сможет решить. Тут же мужчина стал искать новую вакансию, но как оказалось в новых условиях это сделать не просто. Через месяц поисков ситуация обострилась и он решил пойти на биржу труда. Сейчас, дистанционно намного дольше происходит оформление мужчины в социальной службе.

Под бюрократическую машину попал не только муж, но и жена. Дело в том, что Ольга, выйдя замуж, сменила фамилию, но все документы остались прежние. Поэтому сейчас с младенцем на руках она фактически делает новый пакет документов для оформления пособия и единовременной выплаты при рождении ребенка. Каждый день они просят у соседа старую «Волгу» и с малышкой на руках отправляются в путешествие — в больницу на обследование или за необходимыми справками и документами. Муж Ольги, описывая ситуацию, сказал: «Мы получили новый паспорт жены и поехали дальше воевать с коронавирусом».

Получается, что уже месяц они занимаются оформлением всех документов. Но так как нет работы и выплат, денег фактически не осталось. Семья каждый день приезжает в фонд и спрашивает совета, как лучше и быстрее оформить документы. Мы видим, что они всеми способами пытаются выйти из порочного круга. Но сейчас сделать ничего нельзя, все решится чуть позже, а оплату за квартиру требуют уже сегодня.

Нам очень хочется поддержать семью в такой безвыходной ситуации. Мы решили дать им один месяц на решение всех проблем и взять на себя оплату квартиры. Они снимают маленькую комнату за 6000 рублей. Для такого большого сообщества, как дарители фонда «Облака» сумма небольшая.

Мы не можем бросить семью без помощи. Маленькой Милане нужна забота родителей каждый день. Мы понимаем, что многие столкнулись с экономическими потерями, но кто-то остался один на один со своими проблемами, как наша семья. Именно для таких людей существует фонд «Облака». Мы хотим, чтобы у реальной истории был хороший конец. Полная безвыходность положения не должна подталкивать людей к принятию неправильных решений.

Елена Зайцева

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «Для Миланы»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда;

смс на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Информация действительна на момент публикации