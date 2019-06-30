Какая погода будет в Алтайском крае в самом начале июля

Синоптики прогнозируют, что в Алтайском крае дождливая и ветреная погода сменится на более теплую. Правда, жара до середины недели не ожидается.

В Барнауле в ближайшие три дня температура воздуха будет подниматься до +17 + 20 градусов. В столице края как минимум до четверга будет облачно, но без осадков.

В Бийске 1 июля с утра может пройти небольшой дождь. Но в дальнейшем температура воздуха будет только расти — до +16 +20 градусов.

В городе-курорте Белокуриха в ближайшие три дня станет заметно теплее — днем до + 22 градусов. Утренний дождик 1 июля синоптиками не исключается.

Теплая июльская погода установится и в Рубцовске. В этом городе синоптики прогнозируют на понедельник-среду до +18 + 20 градусов.