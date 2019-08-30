Какие дороги перекроют в Барнауле в День города и накануне

30 августа с 16:00 до 19:00 из-за празднования Дня города дорогу перекроют в Затоне. Будет закрыта проезжая часть по ул. Водников, 11.
Далее, 4, 5 и 6 сентября с 16:00 до 19:00 из-за подготовки к празднику закроют движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова (от Молодежной до Мерзликина).
- В День города 7 сентября с 8:00 до 22:30 нельзя будет проехать по площади Сахарова.
- Проспект Ленина от площади Октября до Никитина закроют с 9:00 до 19:00 (при этом нечетную сторону Ленина в границах улиц Молодежной и Димитрова откроют для транспорта только в 21:00).
- На четной стороне Ленина от Чеглецова до Петра Сухова движение остановят с 19:00 до 23:00.
- Улицу Георгия Исакова в районе площади Мира закроют для автомобилей с 14:00 до 22:30.