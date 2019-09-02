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Жизнь

Какие необычные имена дали барнаульцы своим детям в августе

В отделе ЗАГС по Индустриальному району Барнаула в августе зарегистрировали двухтысячную актовую запись, рассказали в краевом управлении юстиции. Богат был последний месяц лета и на необычные имена, которые давали девочкам барнаульцы.

Новорожденный.
Новорожденный.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Среди необычных имен сотрудники ЗАГСа назвали: Адель, Эмилия, Инесса, Ариана, Селестина, Эвелина, Злата, Каллиста, Теона, Ника, Анфиса, Камила, Элина, Доминика, Лилиана, Мелания, Амрита.

В управлении отмечают, что щедрым август на рождение в семьях седьмого и восьмого детей. В семье Ивкиных родился сын Мирон — седьмой ребенок, а у Меркуловых восьмой — дочь Мелания.

Всего с января по август 2019 года специалисты отдела ЗАГС по Индустриальному району зарегистрировали 2120 малышей.

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