Какие необычные имена дали барнаульцы своим детям в августе

Среди необычных имен сотрудники ЗАГСа назвали: Адель, Эмилия, Инесса, Ариана, Селестина, Эвелина, Злата, Каллиста, Теона, Ника, Анфиса, Камила, Элина, Доминика, Лилиана, Мелания, Амрита.
В управлении отмечают, что щедрым август на рождение в семьях седьмого и восьмого детей. В семье Ивкиных родился сын Мирон — седьмой ребенок, а у Меркуловых восьмой — дочь Мелания.
Всего с января по август 2019 года специалисты отдела ЗАГС по Индустриальному району зарегистрировали 2120 малышей.
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