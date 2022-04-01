1 апреля
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Жизнь

Какие законы вступают в силу с 1 апреля, и как власти поддержат россиян

Новые законы вступают в силу с 1 апреля, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. О каких законах идет речь — в нашем разборе.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru
1
Индексация социальных пенсий

Володин подчеркнул, что с 1 апреля социальные пенсии поднимут на 8,6%. Это коснется 4 млн человек.

Также председатель Госдумы отметил, что ранее индексацию провели для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Это, сказал он, не единственная мера поддержки. В ближайшее время решится, как в России увеличат социальные выплаты (в том числе пособия и пенсии).

2
Для участников спецоперации

Отметил Вячеслав Володин и вступивший в силу закон — о признании участников спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий.

По его словам, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате ЖКХ.

3
Система быстрых платежей — проще

С 1 апреля банки-участники быстрых платежей обязаны обеспечить работу мобильного приложения СБП для переводов от физических юридическим лицам, а также ИП.

Банковская карта.
Банковская карта.
Pixabay.com

Кстати, добавим, что переводы используются для оплаты товаров и услуг.

4
Упрощенное получение соцподдержки

В России устанавливают порядок передачи в информационные системы реквизитов.

При этом россияне смогут согласиться с использованием «Госуслуг», заполнив соответствующую форму в личном кабинете.

5
Регистрация на «Госуслугах»: новые правила

Теперь на «Госуслугах» могут самостоятельно регистрироваться подростки с 14 лет. Для этого нужны данные СНИЛС и паспорта, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Володин уточнил, что детей до 14 лет могут зарегистрировать на «Госулугах» только законные представители, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.

6
Ответственность за фейки

Депутат объяснил, что за ложную информацию о работе госорганов России будет грозить такая же ответственность, как за фейки о Вооруженных силах.

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