Какие законы вступают в силу с 1 апреля, и как власти поддержат россиян

Володин подчеркнул, что с 1 апреля социальные пенсии поднимут на 8,6%. Это коснется 4 млн человек.
Также председатель Госдумы отметил, что ранее индексацию провели для гражданских неработающих и военных пенсионеров.
Это, сказал он, не единственная мера поддержки. В ближайшее время решится, как в России увеличат социальные выплаты (в том числе пособия и пенсии).
Отметил Вячеслав Володин и вступивший в силу закон — о признании участников спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий.
По его словам, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры соцподдержки, а также льготы по оплате ЖКХ.
С 1 апреля банки-участники быстрых платежей обязаны обеспечить работу мобильного приложения СБП для переводов от физических юридическим лицам, а также ИП.
Кстати, добавим, что переводы используются для оплаты товаров и услуг.
В России устанавливают порядок передачи в информационные системы реквизитов.
При этом россияне смогут согласиться с использованием «Госуслуг», заполнив соответствующую форму в личном кабинете.
Теперь на «Госуслугах» могут самостоятельно регистрироваться подростки с 14 лет. Для этого нужны данные СНИЛС и паспорта, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
Володин уточнил, что детей до 14 лет могут зарегистрировать на «Госулугах» только законные представители, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА.
Депутат объяснил, что за ложную информацию о работе госорганов России будет грозить такая же ответственность, как за фейки о Вооруженных силах.