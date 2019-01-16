Какого числа Масленица в 2019 году

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед Великом постом: это значит, что дата праздника зависит от Пасхи. В 2019 году православная Пасха будет 28 апреля. Рассказываем, какого числа Масленица и Великий пост в 2019 году и с какими традициями связана Блинная неделя.

Когда Великий пост в 2019 году?

В 2019 году Великий пост продлится с 11 марта по 27 апреля.

Во время поста верующие не едят яйца, молочные и мясные продукты. Рыбу можно есть в праздники — на Вербное Воскресенье и Благовещение.

Какого числа Масленица в 2019?

Масленица-2019 — с 4 по 10 марта.

Масленица. Куклы СС0

Масленица-2019: народные традиции

Традиционное блюдо Масленицы — блины. Также можно печь ватрушки, коржики, сырники. К основным блюдам Масленицы относят уху, запеченную рыбу, блюда из картофеля, а среди напитков — кисели, компоты, молоко и кефир.

Всю Блинную неделю люди пекут блины, а в воскресенье сжигают символическое чучело зимы.

Еще одна важная традиция Масленицы — походы и приглашения в гости.

На Масленицу тем, кто готовится к Великому посту, уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу этот запрет не распространяется.