Какого числа Масленица в 2019 году

Когда Великий пост в 2019 году?
В 2019 году Великий пост продлится с 11 марта по 27 апреля.
Во время поста верующие не едят яйца, молочные и мясные продукты. Рыбу можно есть в праздники — на Вербное Воскресенье и Благовещение.
Какого числа Масленица в 2019?
Масленица-2019 — с 4 по 10 марта.
Масленица-2019: народные традиции
Традиционное блюдо Масленицы — блины. Также можно печь ватрушки, коржики, сырники. К основным блюдам Масленицы относят уху, запеченную рыбу, блюда из картофеля, а среди напитков — кисели, компоты, молоко и кефир.
Всю Блинную неделю люди пекут блины, а в воскресенье сжигают символическое чучело зимы.
Еще одна важная традиция Масленицы — походы и приглашения в гости.
На Масленицу тем, кто готовится к Великому посту, уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу этот запрет не распространяется.