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Жизнь

Какого числа Прощеное воскресенье, в чем его суть и у кого просить прощения

В 2019 году Прощеное воскресенье — 10 марта. Это последнее воскресенье перед Великим постом, поэтому его дата каждый год меняется. Рассказываем, в чем суть Прощеного воскресенья и перед кем нужно извиниться в этот день.

Церковь.
Церковь.
СС0

В чем суть Прощеного воскресенья?

Просить прощения перед Великим постом — это древняя церковная традиция. В Египте и Палестине монахи поодиночке уходили поститься в пустыню. Это было опасно. У монахов совсем не было уверенности в том, что они вернутся живыми. Поэтому перед уходом они просили у всех прощения, как перед смертью, пишет pravmir.ru.

Мужчина плачет. Слезы
Мужчина плачет. Слезы
СС0

Эту традицию впоследствии переняли и все христиане. Обычай просить прощения позволяет верующим войти в Великий пост с миром в душе. Это считается очень важным, потому что пост перед Пасхой — это время духовного обновления и очищения.

Главное — просить прощения не формально, а от всей души, и самому тоже полностью простить окружающих.

У кого нужно просить прощения?

В Прощеное воскресенье принято извиняться и перед теми людьми, которых как-либо обидел, и перед всеми окружающими.

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