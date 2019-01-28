Какого числа Великий пост в 2019 и что нельзя делать в этот период

Великий пост 2019: в чем суть?
Великий пост — это не особая «православная диета». Смысл Великого поста — в покаянии, очищении и подготовке к величайшему христианскому празднику Пасхи.
С 11 марта по 27 апреля верующие будут готовиться к празднованию Воскресения Христова. В пост православные стараются чаще посещать храм и совершать добрые дела, больше читать Евангелие. Кроме того, в этот период необходимо исповедаться и причаститься.
Свеча.
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Что нельзя делать в Великий пост?
- Постящиеся воздерживаются от пищи животного происхождения: яиц, мяса и молока. В праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы можно есть рыбу и морепродукты, сообщает pravmir.ru.
- Во время поста нежелательно употреблять алкогольные напитки.
- В Великий пост не проводят венчания.
- Во время поста не рекомендуется впадать в уныние, злиться на окружающих, ругаться и завидовать.
- Кроме того, не стоит бурно веселиться. Рекомендуется, ограничить время просмотра телевизора и социальных сетей, а также избегать походов в кино, театр и клубы.
- Не стоит осуждать близких и друзей за несоблюдение Великого поста.
- И наконец, в Великий пост нельзя не обращать внимания на состояние своего здоровья. Если вы почувствовали себя плохо, то об этом нужно поговорить с врачом.