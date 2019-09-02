«Сплошная болевая точка»: зачем министр транспорта посетил Камень-на-Оби и что он там увидел

29 августа в Камень-на-Оби приехала комиссия во главе с министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым. Цель визита — проверить, как выполняются поручения губернатора Виктора Томенко, посетившего город четыре месяца назад. Тогда глава региона назвал ситуацию в Камне вопиющей. В этот раз министр, проверив дорожную и транспортную обстановку, отметил положительные изменения. Впрочем, горожане говорят, что их «перекормили обещаниями».

Краткое содержание

Среди ям и кочек

Понять, что подъезжаешь к городу, несложно: чем он ближе, тем хуже становится дорога. Уже на въезде в Камень со стороны Барнаула наш водитель потратил немало сил, объезжая каждую кочку и ямку. Пришлось крепче держаться за поручни, чтобы не вылететь с пассажирского кресла. Было видно, что ремонта этот участок не знал много лет.

По убитым улицам проезжаем от одного края города до другого. В нем нет объездной дороги: эта транзитная магистраль проходит через весь населенный пункт. По ней, кроме частных легковых автомобилей, движутся грузовики, лесовозы, междугородние автобусы.

На пути — каменская ЦРБ, куда постоянно доставляют людей на «скорой». Грустно думать о том, что чувствуют себя пациенты, подскакивая на многочисленных ухабах. Останавливаемся у стелы с названием города. Если продолжить движение прямо, доберешься до Новосибирска.

Дороги в Камне-на-Оби. Константин Санталов , altapress.ru Дороги в Камне-на-Оби. Константин Санталов , altapress.ru Дороги в Камне-на-Оби. Константин Санталов , altapress.ru Дороги в Камне-на-Оби. Константин Санталов , altapress.ru

Около 10 километров этого транзитного маршрута решено передать в краевую собственность до конца августа. Это позволит направлять на ремонт и содержание дорог больше средств.

Александр Дементьев отметил, что специалисты завершают обследование дорог, готовят сметы. В сентябре уже начнут ремонт, который будут проводить до 2022 года. По словам министра транспорта региона, в Камне планируется привести улицы в «идеально нормативное состояние». Например, на некоторых перекрестках поменяют светофоры, сделают удобное пешеходное движение, предусмотрены и полосы расширения.

Разговаривая с одним из корреспондентов, Александр Дементьев в шутку спросил, как после дорожного ремонта будут жить шиномонтажки города, ведь нужды в них не будет, вырастет безработица. В ответ журналист ответил вполне серьезно: «Ну да, получается так».

Первые итоги

За несколько дней до визита комиссии дорожники начали ремонтировать улицу Пушкина. Эта центральная дорога давно напоминает поле боя после бомбежки. Дошло до того, что по ней перестали пускать автобусы. Пассажирский транспорт теперь движется по соседней улице Комсомольской, которая, впрочем, тоже требует хорошего ремонта.

Проверка в Камне-на-Оби Предоставлено пресс-службой минтранса Алатйского края.

На ремонт улицы Пушкина выделили более 32 млн рублей. Специалисты каменского филиала «Центрального ДСУ» уже проводят работы по фрезерованию и созданию уклона на дороге, чтобы избежать застоя воды.

Александр Дементьев рассказал, что в этом году планируют выполнить примерно 40−45% работ от запланированного объема. Полностью же ремонт завершат в 2020 году.

Алексей Адам,

начальник «Центрального ДСУ»:

В этом году выполняем работы на участке в 800 метров. Ограничено финансирование, которое выделяется городом. В следующем году работы, однозначно, будут продолжены и не только на этой улице, но и на других, которые определит город. В любом случае, таких масштабных работ мы не видели в Камне на протяжении последних 5−7 лет — точно.

Проверка в Камне-на-Оби Предоставлено пресс-службой минтранса Алатйского края.

Он также рассказал, что специалисты уже провели ямочный ремонт на 12 городских улицах. Кроме того, отремонтировали участок улицы Колесникова. Некоторые горожане остались не довольны тем, что там не нанесли разметку и не провели работы на тротуарах.

Максим Лемешев, начальник каменского филиала «Центрального ДСУ», заявил, что в тендерной документации этого предусмотрено не было.

Во время визита на гостей из краевой столицы с интересом смотрели горожане. Некоторые постеснялись подойти к министру, но охотно говорили с журналистами.

Автомобилистка Елена рассказала, что ей страшно ездить по городу с ребенком. «Как охарактеризовать наши дороги? Приличное слово — ужас», — заявила она.

Дороги в Камне-на-Оби. Константин Санталов , altapress.ru

Другая горожанка была более эмоциональна. Увидев группу чиновников, она кричала, что нужно почаще шевелить власть, потому что ситуация в Камне только ухудшилась: «Не город, а помойка: дороги разбиты, траву не косят, кругом мусор. Власти только и говорят, что в будущем все улучшится, но сами бездействуют. Власть и народ — два разных полюса. Нас перекормили обещаниями».

Автобусный коллапс

Увидев журналистов, пенсионерка Валентина Борисовна пожаловались на общественный транспорт.

По ее словам, пенсионерам порой приходится долго ждать автобус, пропуская транспорт с табличкой «льгот нет».

«Камень — город пенсионеров. У многих проездные. Добраться до места назначения порой невозможно. У нас не город, а сплошная болевая точка, не верится, что все изменится к лучшему», — грустно добавила пенсионерка.

Автобус в Камне-на-Оби. Константин Санталов , altapress.ru

Проблему с общественным транспортом признала и Евгения Гордиенко, исполняющая обязанности главы Каменского района.

Она затруднилась ответить, сколько всего автобусов в городе, но заверила, что их периодически ремонтируют.

По ее словам, в городе есть маршруты, на которых расстояние между рейсами составляет от 20 до 40 минут. Уже поступило предложения о том, чтобы в следующем году откорректировать эти маршруты.

«Пересмотреть места остановок данных маршрутов, понять, сколько дополнительных рейсов запускать на ту или иную линию. Мы готовы прислушаться и совместно отработать эти вопросы», — сказала Евгения Гордиенко.

Евгения Гордиенко и Александр Дементьев. Дмитрий Проскурин.

Перевозками в городе занимается предприятие «Каменское ПАТП», на которое постоянно жалуются горожане. Многие не понимают, почему возить людей не могут представители иных компаний.

На вопрос, не было ли предложений от других автопредприятий, Евгения Гордиенко сказала: «А зачем? Нам это и не нужно. Мне кажется, что это предприятие полностью закрывает проблемы перевозок».

Отметим, что из краевого бюджета Каменскому району выделили 4,5 млн рублей на приобретение двух автобусов. Их планируют купить не позднее октября.

С божьей помощью

После осмотра городских улиц комиссия приехала на набережную. В этот момент под громкую музыку туда подошел корабль «Атаман Ермак. Князь Сибирский». На песке неподалеку стояло судно на воздушной подушке «Пегас 5». Его купили для организации переправы через Обь.

Проверка в Камне-на-Оби Предоставлено пресс-службой минтранса Алатйского края.

Ранее, в межсезонье, горожанам было трудно перебраться с одного берега на другой. «Пегас 5» должен решить эту проблему. Властям остается только определить подрядчика, который будет заниматься перевозками.

Александр Дементьев назвал «Пегас 5» мечтой охотника и рыболова, а также испытал судно, прокатившись на нем вместе с представителями СМИ. После этого специалисты продолжили проверку. В центре внимания — благоустройство набережной.

Проверка в Камне-на-Оби Предоставлено пресс-службой минтранса Алатйского края.

На первом этапе реконструкции правой стороны набережной на нее потратят 4,3 млн рублей. Специалисты уже приступили к работе, которую должны завершить до конца октября. В частности, на набережной появятся пешеходные зоны с тротуарной плиткой, освещение, скамьи и урны. Также проведут озеленение территории. Отметим, что за обновление набережной проголосовали 85% горожан.

Проверка в Камне-на-Оби Предоставлено пресс-службой минтранса Алатйского края.

Совсем неожиданно к журналистам подошел мужчина с иконой Николая Чудотворца. Выяснилось, что это барнаулец Сергей Рождественский с судна «Атаман Ермак». Сергей поднял икону вверх и громко сказал: «Пусть Николай Чудотворец осветит это место, а Камень-на-Оби проснется. Быть добру!».

Сергей Рождественский с иконой. Дмитрий Проскурин. Сергей Рождественский с иконой. Дмитрий Проскурин. Сергей Рождественский с иконой. Дмитрий Проскурин.

Один из местных жителей тихо произнес: «Да, кажется, Камню поможет только Бог».