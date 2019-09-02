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Жизнь

Каннибал стал поваром в психбольнице

Британский каннибал Грэм Фишер, задушивший свою соседку и питавшийся ее плотью, стал поваром самой известной и старейшей психлечебницы Великобритании, пишет Лента.ру со ссылкой на газету The Mirror.

Twinkies. Бисквит с кремовым наполнителем.
Twinkies. Бисквит с кремовым наполнителем.
buzzfeed.com

В 1998 году в городе Гастингсе Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд. После этого он срезал плоть с ее руки съел ее. Спустя восемь дней он задушил проживавшую поблизости 75-летнюю Бэрил О’Коннор.

О том, что он совершил эти преступления, стало известно только в 2008 году, когда он уже находился в психиатрической лечебнице Бродмур за нападение с ножом на двух испанских студентов с целью изнасилования. Суд признал его невменяемым.

В письме приятелю Фишер признался, что он любит готовить. Особенно ему нравится заниматься выпечкой, в частности, английским пирогом баноффи, имбирным и лимонным бисквитами. Кроме того, Фишеру нравится готовить курицу карри, а самым любимым его блюдом оказались тосты с сыром, помидорами и луком, запеченные в духовке.

Фишера пригласили быть поваром в лечебнице.

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