Каннибал стал поваром в психбольнице

Британский каннибал Грэм Фишер, задушивший свою соседку и питавшийся ее плотью, стал поваром самой известной и старейшей психлечебницы Великобритании, пишет Лента.ру со ссылкой на газету The Mirror.

В 1998 году в городе Гастингсе Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд. После этого он срезал плоть с ее руки съел ее. Спустя восемь дней он задушил проживавшую поблизости 75-летнюю Бэрил О’Коннор.

Cannibal killer who ate victim's flesh has a new role inside Broadmoor - as a cook https://t.co/OyY1eh9a5A pic.twitter.com/KlsJ99vBZm — Daily Mirror (@DailyMirror) 31 августа 2019 г.

О том, что он совершил эти преступления, стало известно только в 2008 году, когда он уже находился в психиатрической лечебнице Бродмур за нападение с ножом на двух испанских студентов с целью изнасилования. Суд признал его невменяемым.

В письме приятелю Фишер признался, что он любит готовить. Особенно ему нравится заниматься выпечкой, в частности, английским пирогом баноффи, имбирным и лимонным бисквитами. Кроме того, Фишеру нравится готовить курицу карри, а самым любимым его блюдом оказались тосты с сыром, помидорами и луком, запеченные в духовке.

Фишера пригласили быть поваром в лечебнице.