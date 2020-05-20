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Карантин со Змеиногорского района снимут ровно в полночь 21 мая по указу Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снял карантин со Змеиногорского района, сообщили altapress.ru в правительстве региона.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
altai-republic.ru

Напомним, жесткий карантин в районе с большим числом зараженных коронавирусом ввели 24 апреля.

Согласно новому указу, постановление с «отменой ограничительных мероприятий» вступает в силу 21 мая «в 00 часов 00 минут».

Указ от 24 апреля признается утратившим силу.

«Отмена карантина проходит на фоне „нулевой“ статистики по приросту ковидных больных», — разъяснили в Telegram-канале «Ленина, 59».

Причиной введения карантина стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы».

Первым заболел шахтер из Башкортостана, который прибыл на предприятие в конце марта. После этого вирус подтвердили почти у 200 рабочих, большинство из них жители Змеиногорского района.

Алтайский министр промышленности и энергетики заявил, что рудник остановлен не будет. При этом закрытым на карантин работникам удвоили зарплату.

Ранее стало известно, что Корбалихинский рудник, ставший эпицентром коронавируса на Алтае, готовится к смене вахт.

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