Кириллов день: что можно и категорически запрещено делать 31 марта

Главные традиции и запреты в Кириллов день
В День Кирилла снег активно таял, поэтому предки по-прежнему отказывались от езды на санях. При этом прародители боялись холодов.
Люди на Руси приговаривали 31 марта: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (это значит, что заморозки еще могли «ударить»), «На Кириллов марток продерет холодок».
Но существует поверье: если на «Кирилла — полозья дери» зацвела мать-и-мачеха, то скоро будет тепло. Кстати, женщины 31 марта делали отвар из этого растения — им традиционно умывались, чтобы сохранить красоту и белизну лица.
Категорически запрещено в Кириллов день стричь волосы и ноги (это к неприятностям), ходить в гости. Кроме того, если в доме есть грудной ребенок, то нельзя давать взаймы соль и хлеб. Иначе есть риск не уберечь счастливую судьбу малыша.
Народные приметы в Кириллов день
- В Кириллов день мать-и-мачеха зацвела — к теплой весне и жаркому лету.
- Комары появились 31 марта — значит, несколько дней будут теплыми.
- Лебеди прилетели к 31 марта — тоже к оттепели.
- Встретить трясогузок в Кириллов день — к половодью, а гусей — к снегопаду.
- На Кирилла гремит гром, а реки еще под льдом — будет рыба клевать хорошо.