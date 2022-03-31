1 апреля
﻿
Жизнь

Кириллов день: что можно и категорически запрещено делать 31 марта

Кириллов день, или «Кирилл — полозья дери», отмечают в народе 31 марта. Рассказываем, что можно и ни в коем случае нельзя делать сегодня.

Весна. Деревья распускаются.
Весна. Деревья распускаются.
Михаил Хаустов

Главные традиции и запреты в Кириллов день

В День Кирилла снег активно таял, поэтому предки по-прежнему отказывались от езды на санях. При этом прародители боялись холодов.

Люди на Руси приговаривали 31 марта: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (это значит, что заморозки еще могли «ударить»), «На Кириллов марток продерет холодок».

Но существует поверье: если на «Кирилла — полозья дери» зацвела мать-и-мачеха, то скоро будет тепло. Кстати, женщины 31 марта делали отвар из этого растения — им традиционно умывались, чтобы сохранить красоту и белизну лица.

Весна.
Весна.
СС0

Категорически запрещено в Кириллов день стричь волосы и ноги (это к неприятностям), ходить в гости. Кроме того, если в доме есть грудной ребенок, то нельзя давать взаймы соль и хлеб. Иначе есть риск не уберечь счастливую судьбу малыша.

Народные приметы в Кириллов день

  • В Кириллов день мать-и-мачеха зацвела — к теплой весне и жаркому лету.
  • Комары появились 31 марта — значит, несколько дней будут теплыми.
  • Лебеди прилетели к 31 марта — тоже к оттепели.
  • Встретить трясогузок в Кириллов день — к половодью, а гусей — к снегопаду.
  • На Кирилла гремит гром, а реки еще под льдом — будет рыба клевать хорошо.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость