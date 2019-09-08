«Классный дедушка»: барнаулец лихо сплясал на Дне города и прославился в соцсетях

7 сентября года Барнаул отметил свое 289-летие. Праздник проходил сразу на нескольких крупных площадках: на площади Сахарова, площади Советов, набережной Оби.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Сообщество Barnaul22 опубликовало видео, на котором пожилой мужчина бодро танцует перед сценой на Дне города в Барнауле. «Самый классный дедушка! Дедуля сделал этот день», — написала автор видео.
7 сентября года Барнаул отметил свое 289-летие. Праздник проходил сразу на нескольких крупных площадках: на площади Сахарова, площади Советов, набережной Оби.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter