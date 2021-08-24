Когда фуд-блогов мало. 7 гастрономических курсов Барнаула, где научат готовить «Кровавую Мэри» и «Сникерс»

Студия «Глазурь»
Школа кондитерского мастерства «Глазурь» приглашает на кулинарные уроки взрослых и детей. Здесь рассказывают, как за 3 часа приготовить чизкейк «Сникерс» и испечь нежный «Наполеон».
Преподаватель студии Анастасия Малова говорит: «Наша команда обучает новичков и «бывалых» домашних кондитеров.
Все занятия проходят в практическом режиме — это означает, что участники отрабатывают полученные знания под присмотром наставников.
Отметим, что 28 и 29 августа в «Глазури» пройдет мастер-класс «Авторские торты» стоимостью 2,5 тыс. рублей. Одно из блюд, которое приготовят студенты-кулинары, — торт «Черный кардинал».
Адрес: ул. Геодезическая, 47е
«Студия вкуса»
«Студия вкуса» организует мастер-классы на вечеринках и праздниках. Стандартный кулинарный урок включает в себя приготовление салата, горячего и десерта. Также шефы заведения научат готовить шоколадное печенье и ароматную мини-пиццу.
«Студия вкуса» проводит вкусные уроки для взрослых и детей. «Никаких банальных рецептов и унылых лекций», — утверждают на сайте кейтеринговой службы.
Адрес: Интернациональная, 47
Курсы «Стрекоза»
«Стрекоза» — еще одна «тортиковая» студия. Ее преподаватели объясняют, как мастерить реалистичные цветы из сладкого крема и зефира. Кроме того, на курсах учат выпекать из теста милых ежиков и собачек, с виду напоминающих фарфоровые копилки.
Ближайшее обучение пройдет в «Стрекозе» с 9 по 11 сентября. В эти дни повар Петр Семин поведает о тонкостях работы с зеркальной глазурью. А еще покажет, как готовить слоеные косички с ореховым пралине. Стоимость мастер-класса — по запросу.
Адрес: ул. Власихинская, 109
Курсы Алины Вельвет
Барнаульский кондитер Алина Вельвет обучает кондитерскому мастерству с нуля. Все ее мастер-классы проходят онлайн.
Ученикам Алина предоставляет доступ к роликам с рецептами и пошаговым приготовлением. В ее преподавательском «меню» — торты «Карамельный латте», «Банан-фундук в шоколаде», «Лесные ягоды», «Трансформер».
По словам Вельвет, за свою карьеру она была наставником примерно 16 тыс. будущих кондитеров.
Страница Алины Вельвет в Инстаграм: velvet.alina
«Бар 22»
Магазин товаров для ресторанов «Мастер Микс» предлагает барнаульцам пройти курсы для барменов.
Занятия в школе напитков «Бар 22» проводит президент краевой Барменской ассоциации Андрей Сапсаев. Он же — владелец первого в России безалкогольного бара «Кокос».
Шеф по рюмочкам учит правильно обращаться с посудой, готовить экзотические коктейли, кофе и чай. Студентам он преподает науку с забавным названием «Миксология».
За время работы школа «Бар 22» подготовила больше 14 тыс. ресторанных специалистов. Цены на обучение также предоставляются по запросу.
Адрес: ул. Балтийская, 82. Магазин «Мастер Микс»
«Шеф-еда»
В кейтеринговой службе «Шеф-еда» можно заказать мастер-класс для больших компаний. В том числе детских.
«Занятия научат детей работать в команде и понимать разные кулинарные «трюки». А еще познакомят с инструментами для оформления готовых блюд», — сообщает их сайт.
Импровизированные студенты в «Шеф-еде» готовят салаты, горячие блюда, десерты и разную выпечку.
Также служба организует праздничные кулинарные шоу. С крио-мороженым (приготовленным при помощи жидкого азота. — Прим. ред.), «расплескиванием» шоколадного фонтана и запеканием маршмэллоу на мини-костре.
Адрес: пр. Калинина, 18
«АВ-Повар»
В «АВ-Повар» воспитывают поваров, кондитеров и пекарей. Здесь дают азы приготовления тортов с мастикой и кремом, оладий, хлеба, блинов.
Руководители заведения предлагают обучение с нуля и повышение квалификации. К примеру, есть курс «Кондитер» с теорией и практикой за 16,5 тыс. рублей.
Представитель школы Антон Звягин говорит: «У нас оборудована лаборатория для практических занятий, готовки. Практика составляет 70% обучения. Теории, которая не пригодится, в программах нет. Преподаватели и сами работают по специальности. Поэтому рассказывают самое важное».