Когда Хэллоуин в 2018 году

В 2018 году Хэллоуин будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. С этим праздником связано множество традиций и историй. Рассказываем, как отмечают праздник и что нельзя делать на Хэллоуин.

Что за праздник Хэллоуин

Существует несколько версий происхождения Хэллоуина. Считается, что этот праздник уходит корнями в кельтский языческий праздник Самайн. Название переводится как «конец лета». Самайн — сельскохозяйственный праздник. Однако с ним связывают и мистические истории.

Кельты верили, что души умерших бродят по ночным улицам и деревням. Поскольку не все духи считались дружелюбными, их успокаивали подарками. Это гарантировало, что урожая будет в изобилии.

Согласно распространенной версии, в ночь Хэллоуина истончается грань между мирами, и нечисть может вторгаться в жизнь людей. Ее пытались отпугнуть страшными костюмами и задобрить угощениями.

Хэллоуин. СС0

Как отмечают Хэллоуин

Основная традиция Хэллоуина — надевать костюмы и ходить по соседям с ультиматумом «сладость или гадость». Причем наряды должны быть настолько страшными, чтобы любая нечисть пришла в ужас.

Каждый год люди устраивают тематические вечеринки, вырезают из тыкв фонарики.

Хэллоуин. СС0

Что нельзя делать на Хэллоуин

Строгих запретов у этого праздника не существует. Большинство из них связаны с древними традициями и верованиями.

Считается, что на Хэллоуин человеку нельзя оборачиваться, если во время ночной прогулки он услышал за своей спиной шаги. Предки верили, что это мертвые души.

Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме — до наступления темноты их нужно плотно затворить.

Категорически запрещено разрешать ночевать в доме черным котам. Поэтому домашних питомцев на Хэллоуин принято выставлять на улицу.

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