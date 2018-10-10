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10 октября
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Когда каникулы в школах осенью 2018

Осенние каникулы-2018 в школах начнутся 29 октября и продлятся по 5 ноября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Алтайского края. Если считать воскресенье, 28 октября, то школьники будут отдыхать 9 дней.

Осень. Кот.
Осень. Кот.
СС0

С осенних каникул школьники выйдут 6 ноября.

Напомним, в ноябре 2018 всех россиян ждут несколько дней отдыха. Будет три выходных в честь Дня народного единства — с 3 по 5 ноября (с субботы по понедельник).

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