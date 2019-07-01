Команда Алтай-Кокса заняла призовые места на Корпоративных играх НЛМК

Соревнования проходили по восьми видам спорта. Алтайские спортсмены стали бесспорными лидерами в гиревом спорте, мини-футболе и легкоатлетическом многоборье; заняли третье место в плавании, волейболе и настольном теннисе.
В личном зачете золотую и серебряную медали выиграли гиревики Алтай-Кокса Владимир Папшев и Николай Астафьев. Второе место в теннисе заняла Татьяна Мусохранова.
Абсолютным победителем Корпоративных игр стала команда Новолипецкого металлургического комбината.
Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com