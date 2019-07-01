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1 июля
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Команда Алтай-Кокса заняла призовые места на Корпоративных играх НЛМК

35 спортсменов Алтай-Кокса приняли участие в Корпоративных играх предприятий Группы НЛМК 29 — 30 июня в Липецке.

Корпоративные игры предприятий Группы НЛМК.
Корпоративные игры предприятий Группы НЛМК.
ОАО "Алтай-Кокс"

Соревнования проходили по восьми видам спорта. Алтайские спортсмены стали бесспорными лидерами в гиревом спорте, мини-футболе и легкоатлетическом многоборье; заняли третье место в плавании, волейболе и настольном теннисе.

Корпоративные игры предприятий Группы НЛМК.
Корпоративные игры предприятий Группы НЛМК.
ОАО «Алтай-Кокс»

В личном зачете золотую и серебряную медали выиграли гиревики Алтай-Кокса Владимир Папшев и Николай Астафьев. Второе место в теннисе заняла Татьяна Мусохранова.

Абсолютным победителем Корпоративных игр стала команда Новолипецкого металлургического комбината.

Корпоративные игры предприятий Группы НЛМК.
Корпоративные игры предприятий Группы НЛМК.
ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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