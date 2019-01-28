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28 января
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Конец света 1 февраля: правда ли, что человечеству угрожает астероид

Будет ли конец света в 2019 году: этот вопрос активно обсуждают в интернете. Пишут об астероиде, который приближается к Земле. Якобы из-за столкновения с ним и произойдет конец света 1 февраля. Правда ли, что ученые знали о нем с 2002 года и будет ли конец света 1 февраля 2019 — в материале altapress.ru.

Метеорит. Астероид. Звезда
Метеорит. Астероид. Звезда
СС0

Что известно об астероиде, который якобы спровоцирует конец света 1 февраля?

Речь идет об астероиде 2002-NT7. Астрономы действительно обнаружили его 9 июля 2002 года. Астероид представляет собой двухкилометровый каменный осколок. Об этом пишет bbc.co.uk.

Правда ли, что 1 февраля 2019 конец света?

Нет, неправда. Во всяком случае, из-за астероида 2002-NT7 конец света 1 февраля не произойдет.

Дело в том, что когда ученые нашли этот космический объект, они заявили о вероятном столкновении астероида с Землей в 2019 году. Но впоследствии, еще в 2002 году астрономы уточнили данные и опровергли информацию о столкновении.

В 2019 году астероид 2002-NT7 уже благополучно прошел мимо Земли 13 января на расстоянии 61 миллион километров, сообщает riatomsk.ru.

В 2018 году конец света предсказывали несколько раз. Любители теорий заговоров высказывали разные версии: что таинственная Нибиру врежется в Землю, что планета X давно рядом и своим гравитационным полем уже вызывает катастрофы на нашей планете. Но все эти гипотезы о конце света оказались неправдой.

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