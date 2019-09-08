Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид

Конец света 3 октября 2019
Издание rsute.ru со ссылкой на прогноз NASA пишет: последствия от столкновения с астероидом могут быть как незначительные, так и катастрофические, вплоть до полного уничтожения планеты.
«Вероятность столкновения очень большая», — уточняет ptoday.ru. Сообщается, что размер астероида 2007 FT3 составляет 340−360 метров в диаметре, но точных данных нет. Кроме того, космическое тело обладает довольно высокой скоростью.
Будет ли конец света 3 октября
ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Вероятность, с которой он попадет в нашу планету, составляет 0,0000092%, то есть один случай на 11 млн. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что конца света в октябре 2019 года не будет (во всяком случае, из-за астероида).