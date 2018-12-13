В Барнауле продолжается награждение победителей и участников конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края.

13 декабря прошло награждение участников, которые учатся в Подойниковской СОШ.

Смартфон был вручен Старченко Виктории. Винтерколлер Анастасия получила заслуженные смарт-часы, Чупракова Ирина — фитнес-браслет.

Всем участникам и призерам конкурса из Подойниковской СОШ и Панкрушихинской СОШ были переданы сертификаты и подарки от партнеров конкурса.

Конкурс «Люблю алтайские продукты!»: награждение продолжается!

Напоминаем, победители и участники конкурса, которые не смогли принять участие в празднике 8 декабря, могут забрать призы и подарки по адресу: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 до 20 декабря 2018 года. Телефон для справок 8−905−083−1185.

Организаторы благодарят всех партнеров конкурса за предоставленные призы и участие в работе жюри.

Партнерами конкурса выступали пищевые и перерабатывающие предприятия Алтайского края, среди которых — ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ТД «Алтайская Сказка», ООО «Квантсервер», АО «Барнаульский молочный комбинат», АО «Модест», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» и сеть магазинов «Фермерская лавка «Демидовские горки».