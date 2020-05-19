Коронавирус в чистую от заразы Белокуриху могли завести из Новосибирска

Как стало известно altapress.ru, первым заразившемся COVID-19 в Белокурихе стала 68-летняя пенсионерка. Вирус она могла подхватить от родственников, которые приезжали к ней из Новосибирска. Местные власти не подтверждают, но и не опровергают данную версию.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии. Анна Зайкова