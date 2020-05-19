Коронавирус в чистую от заразы Белокуриху могли завести из Новосибирска

Женщина проживала в многоквартирном доме на первом этаже. По словам мэра Белокурихи Константина Базарова, как только положительный статус ее анализа был подтвержден, подъезд дома тут же обработали дезинфицирующими средствами.
Работы в целях профилактики провели дважды.
Как и положено, работники Роспотребнадзора установили круг контактных лиц, у которых также были взяты пробы. Результаты будут известны, скорее всего, 20 мая.
Известно, что пожилая женщина находилась на пенсии и не работала. Сейчас она проходит лечение в 5-й городской больнице Барнаула.
Власти Белокурихи призывают жителей не посещать места массового скопления людей, соблюдать масочный режим, надевать перчатки при посещении магазинов, аптек, магазинов.