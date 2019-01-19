Душевные и красивые поздравления с Крещением-2019 в стихах и прозе

Жить счастливо и свободно,

Я от всей души желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно,

И Господь чтоб Вас хранил!