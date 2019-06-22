Крылья, вальсы и польки: как в Барнауле открыли сезон танцев у театра драмы

Музыка включается, а участники уже стоят на позициях. Многие дамы — в пышных бальных платьях, а кавалеры — в брюках и пиджаках. И даже несмотря на моросящий дождь, танцоры дарят прохожим чудесную атмосферу настоящего бала.
Студия «Северная сторона» изучает танцы разных эпох — XV, XVI, XVII, XIX века. Танцоры студии участвуют в балах Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Омска, Бийска.
Одно из значимых мероприятий студии — проект «Танцующие улицы». Это танцы с элементами мастер-классов у театра Драмы и на других площадках.