Кто такой Гоген Солнцев и почему из-за его пожилой жены «шумят» соцсети

Он — один из главных фриков страны. Передачи, в которых он появляется набирают большие рейтинги. Его обсуждают и цитируют. О том, как Гоген Солнцев стал популярным и почему из-за его пожилой жены не утихают обсуждения — в материале altapress.ru

Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович

Шумиха вокруг этого союза не утихает уже больше полу-года. В конце марта 2018 года Гоген сообщил о своих намерениях жениться на своей новой возлюбленной 70-ти летней Екатерине Терешкович. 12 апреля пара расписалась. Это вызвало всплеск активных обсуждений разницы в возрасте молодоженов.

Не так давно он стал гостем передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», где показал преображение своей супруги Елены Терешкович. По его заявлению, жена теперь выглядит на несколько десятков лет моложе, но её характер изменился не в лучшую сторону: Екатерина стала больше следить за собой, нежели за домом.

Во время телешоу Малахова в студии Гоген приревновал свою преобразившуюся жену и полез ее бить. Кадры с программы разлетелись по соцсетям. Пользователи обсуждали экспрессивное поведение Гогена и внешний вид его жены.

Гоген Солнцев. История популярности

Гоген Солнцев — актер, певец, радиоведущий и шоумен. Он известен многим благодаря своему эпатажу. Многие проекты и передачи на телевидении с его участием приобретают скандальный характер. Не так давно в социальных сетях обсуждали видео «Товарищ Адвокат» с его участием .

Детство Гогена Солнцева

Гоген родился в 1980 году в семье учительницы и работника греческого посольства. Детство Гогена прошло под воспитанием родной Тети.

Творческая карьера

Творческий путь Гогена начался ещё за долго до обретения популярности. Он преподавал в детском театральном кружке, участвовал во многих телепередачах: «До 16 и старше», «Щас спою», «Дело техники» и др.

В начале своей карьеры он выступал в ночных клубах. Перепевал современные песни в собственном неординарном стиле.

За этим следует череда неудачных гастролей и попытка устроить жизнь в реалити-шоу. Тогда имя «Гоген Солнцев» начинают узнавать по всей стране. «Званый ужин» на РЕН-ТВ и «Дом 2» на ТНТ.

После обретения определенной популярности он открывает собственный «театр ужасов» и балет с одноименным названием. Он продолжает выступать в клубах, но уже с собственной труппой.

Гоген выступал не только в России. На его концертные программы собирались жители Италии, Германии и Болгарии. Как истинный любитель всего необычного, он создает свое «Фрик-Кабаре».