Лёд тронулся? На Алтае суд отменил блокировку сайта для геев

8 октября стало известно, что в Барнауле краевой суд постановил прекратить дело о блокировке сайта «Парни плюс», который пишет о сексуальном здоровье для ЛГБТ-сообщества, сообщает «Медиазона». Этот сайт был блокирован Роскомнадзором 28 апреля 2018 года по решению Бурлинского районного суда.

По словам адвоката Дмитрия Бартенева, суд вынес решение о снятии блокировки после того, как администрация сайта ввела возрастное ограничение для своих посетителей.

Дмитрий Бартенев,

адвокат:

Сегодняшнее решение суда можно считать важной победой, поскольку фактически прокуратура признала допустимость распространения информации в интернете о гомосексуальных отношениях. Ранее прокуратура занимала принципиально иную позицию и требовала закрытия сайта несмотря на возрастное ограничение доступа, поскольку считала неприемлемым само упоминание об однополых отношениях в интернете.

Напомним, что суд из Бурлы вынес свой вердикт еще 26 января. Администрация сайта заявляла, что не знала о судебном решении, поэтому не могла подать на апелляцию. А Роскомнадзор заблокировал «Парни плюс» в конце апреля. В судебном постановлении значилось, что на заблокированном сайте размещена информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

В августе Алтайский краевой суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о блокировке сайта на новое рассмотрение. И вот теперь блокировка с сайта будет снята.

А в конце сентября Алтайский краевой суд признал незаконным отказ бийской мэрии согласовать сторонникам Алексея Навального серию митингов, которые собирался провести в июне 2018 года школьник Максим Неверов. В числе этих митингов был заявлен и «за права геев», который, как оказывается, зря не разрешили.

Тем временем в Барнауле суд Индустриального района вернул в прокуратуру громкое дело Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих с помощью перепостов в соцсети. Судья не увидел в деле доказательств вины. Вероятно, теперь прокуратура прекратит дело либо в связи с отсутствием состава преступления, либо по срокам.