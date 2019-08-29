Лучше одеться потеплее: какая погода будет в Алтайском крае 2 сентября

День знаний в этом году по объективным причинам переносится на 2 сентября — синоптики сообщают, что погода в Алтайском крае в будущий понедельник будет неплохой, но с утра школьникам лучше одеться потеплее.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, согласно предварительной информации, 2 сентября на территории региона установится антициклон. Поэтому погода будет малооблачной и без осадков. В утренние часы ожидаются туманы.

Ночные температуры воздуха 2 сентября составят +6…+11 градусов, в северных районах будет еще прохладнее — до +1 градуса, местами даже вероятны заморозки. Днем в крае будет +17…+22 градуса.

Ветер ожидается северный с переходом в течение дня на юго-восточный, 3 — 10 метров в секунду.

В Барнауле в ночные и утренние часы температура воздуха составит +6…+8 градусов. В этой связи синоптики советуют школьникам, которые пойдут на утренние линейки, одеться потеплее. Днем в краевой столице будет +18…+20 градусов.