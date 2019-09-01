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2 сентября 19°C

Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2019 года

В сентябре в саду и на огороде еще море работы. Важно, чтобы все наши усилия имели максимальный эффект. Этому поможет лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2019 года. Какие дни благоприятные для посева и какие неблагоприятные? Когда лучше выкапывать картофель и делать заготовки? В этом разбирался altapress.ru.

Тыквы. Урожай. Огород
Тыквы. Урожай. Огород
ССО
1 Когда благоприятные дни для посева семян в сентябре 2019 года?

Разъяснения на этот счет дает портал «Дачный участок». При этом специалисты объясняют: это не значит, что в другие дни посеять нельзя. НЕльзя семья только в запрещенные дни, о которых расскажем ниже.

Огурцы — 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24.
Томаты — 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24.
Капуста — 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24.
Лук — 3, 4, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24.
Морковь — 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24.
Редька, редиска — 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24.
Зелень разная — 3, 4, 13, 22, 23, 24.
Чеснок — 3, 4, 8, 9, 18, 19.

Морковь. Огород
Морковь. Огород
ССО
2 Когда благоприятные дни в сентябре 2019 года для посадки саженцев?

Крыжовник, смородина — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 19, 30.
Малина, ежевика — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 22, 23, 24, 30.

3 Когда в сентябре 2019 года неблагоприятные дни для посева и посадок?

Запрещенные для посадки дни в сентябре 2019 года — 14, 27, 28, 29 сентября.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО
4 Как располагаются фазы луны в сентябре 2019 года?

Луна растет: с 1 по 13 сентября.
Полнолуние: 14 сентября.
Луна убывает: с 15 до 26 сентября.
Новолуние: 27 -29 сентября.
Луна растет: 30 сентября и дальше.

5 Что можно или нельзя делать в полнолуние или новолуние?

В полнолуние (14 сентября) лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомендует работать с растениями.

В новолуние (27−29 сентября) все растения крайне уязвимы. И лунный календарь не советует с ними работать.

Картофель
Картофель
ССО
6 Какие даты лучшие для «картофельных» работ?

1−2 сентября лунный календарь советует заняться отбором клубней картофеля на хранение для посадки весной.

3−4 сентября не рекомендуется выкапывать картофель.

21−21 и 25−26 сентября — хорошие дни для выкапывания картофеля для длительного хранения.

Соленья, заготовки.
Соленья, заготовки.
Открытые источники в Интернете (СС0)
7 Какие дни благоприятные для заготовок?

3−4 сентября — можно делать наливки.
5−7 сентября — соки, варенье, консервирование, соление, квашение капусты.
8−9 сентября — соки, варенье, джем, замораживание, консервирование, соление и квашение капусты.
10−12 сентября — соки, варенье, джем, консервирование.
13 сентября — сушка, замораживание.
15−17 сентября — сушка, заготовка соков и вина.
18−19 сентября — консервирование, замораживание, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
20−21 сентября — сушка, консервирование, закладка на хранение. Соление, квашение капусты.
22−24 сентября — вино, соки, мочение яблок. Соление, квашение капусты.
25−26 сентября — сушка, консервирование, соление и квашение капусты, соки, вино.

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