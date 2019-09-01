Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2019 года

Разъяснения на этот счет дает портал «Дачный участок». При этом специалисты объясняют: это не значит, что в другие дни посеять нельзя. НЕльзя семья только в запрещенные дни, о которых расскажем ниже.
Огурцы — 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24.
Томаты — 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24.
Капуста — 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24.
Лук — 3, 4, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24.
Морковь — 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24.
Редька, редиска — 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24.
Зелень разная — 3, 4, 13, 22, 23, 24.
Чеснок — 3, 4, 8, 9, 18, 19.
Крыжовник, смородина — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 19, 30.
Малина, ежевика — 1, 2, 3, 4, 8, 9, 22, 23, 24, 30.
Запрещенные для посадки дни в сентябре 2019 года — 14, 27, 28, 29 сентября.
Луна растет: с 1 по 13 сентября.
Полнолуние: 14 сентября.
Луна убывает: с 15 до 26 сентября.
Новолуние: 27 -29 сентября.
Луна растет: 30 сентября и дальше.
В полнолуние (14 сентября) лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомендует работать с растениями.
В новолуние (27−29 сентября) все растения крайне уязвимы. И лунный календарь не советует с ними работать.
1−2 сентября лунный календарь советует заняться отбором клубней картофеля на хранение для посадки весной.
3−4 сентября не рекомендуется выкапывать картофель.
21−21 и 25−26 сентября — хорошие дни для выкапывания картофеля для длительного хранения.
3−4 сентября — можно делать наливки.
5−7 сентября — соки, варенье, консервирование, соление, квашение капусты.
8−9 сентября — соки, варенье, джем, замораживание, консервирование, соление и квашение капусты.
10−12 сентября — соки, варенье, джем, консервирование.
13 сентября — сушка, замораживание.
15−17 сентября — сушка, заготовка соков и вина.
18−19 сентября — консервирование, замораживание, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
20−21 сентября — сушка, консервирование, закладка на хранение. Соление, квашение капусты.
22−24 сентября — вино, соки, мочение яблок. Соление, квашение капусты.
25−26 сентября — сушка, консервирование, соление и квашение капусты, соки, вино.