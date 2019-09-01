Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2019 года

В сентябре в саду и на огороде еще море работы. Важно, чтобы все наши усилия имели максимальный эффект. Этому поможет лунный календарь садовода и огородника на сентябрь 2019 года. Какие дни благоприятные для посева и какие неблагоприятные? Когда лучше выкапывать картофель и делать заготовки? В этом разбирался altapress.ru.