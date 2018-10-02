Лунный календарь стрижек на октябрь-2018: благоприятные дни

Когда благоприятные дни для стрижек в октябре 2018 года?
- После стрижки 6 октября волосы будут расти быстрее, а укладка в этот день дольше сохранит форму. Кроме того, удачной будет завивка, хорошо пройдет окрашивание, тонирование и закрашивание седины, сообщает mirkosmosa.ru.
- 10−11 октября — благоприятные дни для стрижки слабых и тонких волос: они станут жестче и гуще. Кроме того, эти сутки подходят для питания волос и оздоровительных процедур.
- По лунному календарю стрижка 15−16 октября придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы станут гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится. Окрашивание и тонирование пройдет удачно.
- 18 октября — благоприятный день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок, а также необычного тонирования или окрашивания.
- В конце месяца, 31 октября по лунному календарю удачными будут практически все процедуры с волосами: стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Ухаживаем за волосами.
опубликовано на yapokupayu.ru
Когда нельзя стричься в октябре-2018 по лунному календарю?
- По лунному календаря 12 октября не подходит для стрижек, а также для экспериментов с новыми прическами.
- Стрижка 28 октября ускорит рост волос, но они станут непослушными и могут начать виться. При этом день подойдет для завивки, окрашивания волос, тонирования.