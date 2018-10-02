Читайте нас в соцсетях
2 октября 9°C
Новости
Вся лента
Жизнь
211

Лунный календарь стрижек на октябрь-2018: благоприятные дни

Когда благоприятные дни для стрижки волос? Узнать это помогает лунный календарь стрижек. В октябре-2018 есть несколько удачных и пара неблагоприятных для похода к парикмахеру дней. Altapress.ru рассказывает, когда стричь волосы в октябре 2018 по лунному календарю.

Длинные волосы. Девочка. Цветы
Длинные волосы. Девочка. Цветы
СС0

Когда благоприятные дни для стрижек в октябре 2018 года?

  • После стрижки 6 октября волосы будут расти быстрее, а укладка в этот день дольше сохранит форму. Кроме того, удачной будет завивка, хорошо пройдет окрашивание, тонирование и закрашивание седины, сообщает mirkosmosa.ru.
  • 10−11 октября — благоприятные дни для стрижки слабых и тонких волос: они станут жестче и гуще. Кроме того, эти сутки подходят для питания волос и оздоровительных процедур.
  • По лунному календарю стрижка 15−16 октября придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы станут гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится. Окрашивание и тонирование пройдет удачно.
  • 18 октября — благоприятный день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок, а также необычного тонирования или окрашивания.
  • В конце месяца, 31 октября по лунному календарю удачными будут практически все процедуры с волосами: стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Ухаживаем за волосами.
Ухаживаем за волосами.
опубликовано на yapokupayu.ru

Когда нельзя стричься в октябре-2018 по лунному календарю?

  • По лунному календаря 12 октября не подходит для стрижек, а также для экспериментов с новыми прическами.
  • Стрижка 28 октября ускорит рост волос, но они станут непослушными и могут начать виться. При этом день подойдет для завивки, окрашивания волос, тонирования.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка