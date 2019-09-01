Лунный календарь стрижек в сентябре 2019 года

Лунный календарь стрижек на сентябрь
- В целом хорошие даты для стрижки — 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.
- Нейтральные дни для стрижек в сентябре — 1, 11, 19, 22, 30.
- Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 15, 16, 17, 23, 24, 28.
- Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 2, 14, 29.
Как на стрижку действуют фазы Луны?
Составители лунных календарей считают, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на состояние и рост волос. Стричь волосы советуют, когда Луна находится в фазе роста — это поможет укрепить волосяные луковицы и будет способствовать их ускоренному отрастанию.
Но не каждый день фазу растущей Луны для этого хорош. Например, 1 сентября Луна находится в Весах, и это третий лунный день (после новолуния, которое было 30 августа). Смена прически дает нейтральный результат, а вот стрижка не рекомендуется — она может привести к ссорам, вплоть до судебных.
Новолуние тоже считается весьма неудачный для стрижки днем. Это вообще самый критичный для организма день. Если уж очень нужно именно в эти дни покрасить волосы, используйте только натуральные краски — вероятность испортить волосы химическими красителями очень велика.
2 сентября — не лучший для смены прически день. В этот день людей могут преследовать неудачи, а это провоцирует потерю волос.