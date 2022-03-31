Малышева улетела в США на фоне слухов о закрытии шоу «Жить здорово»

Первый канал уже заявил, что шоу убрали из сетки вещания временно. Программа не выходит наряду с другими развлекательными шоу, однако речи о закрытии проекта не идет.
Как пишет Super.ru, сама телеведущая улетела в Штаты к внукам до сентября. Она пока не спешит комментировать свой отъезд.
Как известно, в Нью-Йорке у нее живут два сына. Старший Юрий работает врачом в крупном госпитале, младший Василий — юрист.
Ранее Малышева подчеркивала, что переезжать в США не собирается, потому что считает себя русской «с ног до головы».