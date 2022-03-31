Марат Башаров исполнит партию в балете на сцене Новосибирского театра оперы. Горожане недовольны

Премьера масштабного балета «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина на Большой сцене НОВАТа состоится в День рождения театра.

«Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие Лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета. Марат Алимжанович — универсальный артист, и все, кто видел его работы в театре, кино и в других творческих проектах, отмечают его великолепный комедийный дар», — сообщили в пресс-службе театра.