Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
2923

Мария Мотузная объяснила, почему сбежала в Киев

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная написала на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором объяснила, почему приняла решение нарушить подписку о невыезде. Девушка заявила, что не верит в российское правосудие и «не готова ставить на себе эксперименты».

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018

Девушка ответила на претензии пользователей соцсетей, которые обрушились на нее после новости об отъезде. В частности, ее обвинили во лжи, поскольку ранее она утверждала, что «никуда уезжать не собирается».

Мария Мотузная,
жительница Барнаула:

Я не говорила, что собираюсь уехать, потому что тогда бы мне не дали этого сделать! Конечно, я говорила, что уехать не планирую, это, черт возьми, конспирация, как бы глупо не звучало. Усыпление бдительности органов и т.д. Мне жутко жаль, если кто-то решил, что это лицемерие.

Девушка не считает возвращение своего дела в прокуратуру победой: «Никого я не победила. У меня есть веские основания думать, что ожидалось просто затишье резонанса. Не более того».

Суд над Марией Мотузной в Барнауле.
Суд над Марией Мотузной в Барнауле.
Анастасия Корягина, altapress.ru

Мария Мотузная,
жительница Барнаула:

Да, возможно я стала каким-то символом борьбы с мракобесием. Но, поймите, я человек, а не фигура речи. Я хочу нормально жить, а не как на пороховой бочке. Никто из вас не знает всего, всех нюансов и т.д. <…> Я собиралась уехать с первого дня. Просто не было возможности. Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят. И принимать иллюзионные подачки от Путина — не мой вариант.

Мария также обратилась к администрации президента: «Я понимаю, что вы никогда не простите мне, что не дала торжественно помиловать холопку! Но ваша „декриминализация“ изначально выглядела как фарс. И ваши засланные казачки меня только веселят».

Суд по делу Марии Мотузной.
Суд по делу Марии Мотузной.
altapress.ru

В Twitter Мария пишет, что «в Украине проездом», и собирается просить политубежища в другой стране. В какой именно, она пока не решила. Девушка также рассказала, что легко покинула страну самолетом, хотя поначалу думала об автостопе и даже изменении внешности.

Напомним, Марию Мотузную обвиняют в экстремизме за сохранение двух картинок в альбоме «ВКонтакте». Сейчас ее дело вернули прокурору из-за постановления Пленума Верховного суда, которое внесло поправки в порядок рассмотрения таких дел. Кроме того, когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-й статью, она сможет рассчитывать на административное наказание. Есть также небольшой шанс, что дело прекратят из-за отсутствия состава преступления.

Девушку также обвиняли в оскорблении чувств верующих, но срок давности привлечения к ответственности по этой статье истек 15 октября.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка