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«Крым не наш»: Мария Мотузная рассказала, как прошла паспортный контроль на Украине

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная оказалась шокирована реакцией пользователей Twitter на свой отъезд в Киев. Девушка не понимает, за что на нее вылилось «столько ненависти». «Теперь по улицам Киева ходить страшнее, чем по России», — написала Мария на своей страничке. Также россиянка выразила свое отношение к статусу Крыма, заявив, что он «не наш».

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018, фото Дарьи Морковь

В ответ на посты Мотузной об отъезде из России пользователи Twitter написали множество комментариев. Большинство россиян ее поддержали, а вот украинские граждане оказались не очень гостеприимны. Марии пожелали отправиться либо «обратно в свой ватный рейх», либо в другую страну, но «подальше». «Вам что, в Украине медом намазано?», — возмущаются пользователи соцсети.

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Жизнь

Ранее Мотузная заявила, что не собирается просить политического убежища у местных властей. Ей посоветовали все-таки сделать это, так как «по правилам ЕС, убежище следует просить в первой безопасной стране», иначе вероятность его получения «резко снижается».

Однако у Марии оказалось на этот счет другое мнение: «Украина не признана безопасной страной для беженства! Я давно к этому готовилась, все хорошо». Ее адвокат Алексей Бушмаков также заявил, что она намерена просить об убежище в другой стране.

Один из пользователей Twitter попросил девушку выразить ее отношение к статусу Крыма. Мотузная заявила, что не считает полуостров российским, и что сказала об этом украинским пограничникам, когда проходила паспортный контроль. Она также подчеркнула, что «на четверть украинка» и «никогда не поддерживала российский режим».

Интервью девушка раздавать пока не торопится. «Я с радостью пообщаюсь со всеми журналистами и из России и из Украины (кроме федеральных), но только позже! Мне нужен отдых, совсем немного. Это не „зазналась“, я правда безумно устала, прям очень», — пишет Мария.

16 октября Мария Мотузная должна была вернуться в Барнаул из Москвы, где она участвовала в съемках для передачи на телеканале «Спас» и давала интервью другим федеральным СМИ. Вечером того же дня она написала в Twitter, что находится в Киеве. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».

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