30 марта в Барнауле будет действовать 12 точек, куда можно сдать вторичное сырье

Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» уже 6-й год проводит акции по раздельному сбору, но 12 точек будет организовано впервые. Это стало возможным благодаря договоренностям с некоторыми управляющими компаниями, которые изъявили желание, чтобы мобильный раздельный сбор приехал во дворы домов под их управлением: УК «Сибирский альянс», УК ООО «Наш Барнаул», УК ООО «Квартал», УК «Маяк».

Все вторсырье, собранное на акции, будет отправлено в переработку.

Стационарные точки:

ТРЦ Пионер с 13.00 до 16.00

Парк спорта с 11.00 до 14.00

Мобильный раздельный сбор:

Маршрут 1

Народная площадь с 10 до 10:20

ТРЦ Огни с 10:40 до 11:00

Телефоннаа , 54 с 11:30 до 12:00

54 с 11:30 до 12:00 ТРЦ Гуливер с 12:30 до 13:00



Маршрут 2

Малахова 152 с 10 до 10:30

Балтийская 53 с 10:45 до 11:15

Балтийская Крепость с 11:30 до 12−00

Маршрут 3

Энергетиков , 2 с 10 до 10−30

2 с 10 до 10−30 Павловский тракт 295а с 10:45 до 11:15

Мкрн. Дружный с 11:30 до 12−00

В переработку принимается: пластик 1,2,4,5 видов, стекло, макулатура, металл, одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, ветошь текстильная, картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентгент-снимки, просроченные медикаменты.

Медикаменты будут утилизированы компанией ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов».

Не принимается: пластик без маркировки, пластик 3,6,7 видов и смешанные пластики (например, С/РР), ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.

Подробнее о принимаемых и непринимаемых фракциях можно ознакомиться в группах движения в соц. сетях:

Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» приглашает к сотрудничеству управляющие компании города. Для того, чтобы Мобильный раздельный сбор приехал к вам во двор, со стороны управляющий компании нужно два действия:

Определить место для стоянки газели. Место должно быть удобное для проезда газели и для жителей Помочь в распространении информации о акции и принимаемых фракциях и информировании жителей микрорайона через чаты домов , группы УК в соцсетях , информационные доски в подъезадах.

Также движение «Мусора.Больше.Нет» приглашает к сотрудничеству секонд-хэнды, благотворительные фонды, у кого есть текстильная ветошь. Вся ветошь едет на переработку в Новосибирск. Чтобы переработчик сам за ней приехал, активистам необходимо собрать газель ветоши.

Что принимается в Мобильном раздельном сборе и на акциях :

Пластик

Весь производимый в России пластик должен содержать сведения о маркировке в виде трех стрелок в форме треугольника, внутри которого стоит цифра, обозначающая тип пластика (допускается под треугольником указывать буквенное обозначение). Чаще всего маркировка выдавлена на дне тары, иногда ее можно найти на этикетке.

Можно пластик с маркировкой:

1 , 01 ( PETE , PET , ПЭТ , ПЭТФ) — бутылки любого цвета , не бутылки- только прозрачные

01 PETE PET ПЭТ ПЭТФ) — бутылки любого цвета не бутылки- только прозрачные 2 , 02 ( HDPE , PE-HD , ПВД)

02 HDPE PE-HD ПВД) 4 ( LDPE), ПНД

LDPE), ПНД 5 ( РР), ПП

РР), ПП Одноразовые мешочки для фруктов — вытряхнуть содержимое

Подготовка:

Ополоснуть от содержимого , по возможности смять , этикетки и крышки оставить.

по возможности смять этикетки и крышки оставить. Разложить каждый вид пластика по отдельности и подписать.

ПЭТ в виде бутылок ( твердый , держит форму) и ПЭТ в виде других изделий ( мягкий , пример — прозрачные подложки для конфет , печенья) — собирать отдельно

Нельзя:

пластик с маркировкой 3 ( PVC , ПВХ), 6 ( ПС , PS), 7 ( Other , O)

PVC ПВХ), 6 ПС PS), 7 Other O) смешанные виды пластика: С/РР , С/LDPE , PET/LDPE , c маркировками выше 7: 81 , 84 , 90 и тд

С/LDPE PET/LDPE c маркировками выше 7: 81 84 90 и тд фольгированный РР ( даже если написано , что это просто РР)

даже если написано что это просто РР) не прозрачные решётки из-под конфет с маркировкой ПЭТ;

биоразлагаемые пакеты ( Привет , Мария-Ра , Бахетле);

Привет Мария-Ра Бахетле); термоусад. пленки;

шприцы , блистеры от таблеток;

блистеры от таблеток; тубы из-под зубной пасты и зубные щетки;

мягкая пластиковая упаковка от майонеза , кетчупа , детских пюре;

кетчупа детских пюре; пластик без маркировки ( большинство канцелярии , игрушки)

большинство канцелярии игрушки) упаковка от яиц

Стекло

Можно: стекло любого цвета и формы, бой.

Подготовка: ополоснуть от остатков пищи или содержимого, снять крышечки и другие не стеклянные элементы. Бумажные этикетки убирать не обязательно.

Нельзя: посуду, керамику, хрусталь, зеркала, лампы накаливания

Металл

Можно: Любой металл:

алюминиевые банки ( ополоснуть , смять),

ополоснуть смять), консервные банки ( помыть , по возможности снять этикетки),

помыть по возможности снять этикетки), пустые баллончики из-под аэрозолей , дезодорантов,

дезодорантов, металлические крышки для консервирования , детского питания , различных напитков,

детского питания различных напитков, металлические баночки из-под чая , печенья , сладостей , детской смеси , гильзы от свечей,

печенья сладостей детской смеси гильзы от свечей, алюминиевая фольга с баночек из-под сметаны творожка , йогурта.

Бумага

Можно:

гофрокартон

тетради , книги , газеты , журналы ( в том числе глянцевые),

книги газеты журналы в том числе глянцевые), открытки , рекламные буклеты , флаеры , листовки,

рекламные буклеты флаеры листовки, картонные коробки от каш , хлопьев , чая , шоколада , печенья , и т.п.,

хлопьев чая шоколада печенья и т.п., коробки от конфет ( удалить все небумажные элементы)

Подготовка:

сложить в бумажный пакет или картонную коробку

перевязать веревкой тетради/книги.

Нельзя: кассовые чеки, бумага для факсов, упаковка Тетра Пак, бумагу со слоем пластика, одноразовая бумажная посуда, в том числе стаканчики от кофе на вынос, втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец, салфетки.

Одежда

Можно: одежду и обувь в хорошем состоянии для фримаркета .

Подписать: фримаркет.

Ветошь

Можно:

любой мягкий текстиль — все искусственные и натуральные ткани и их смеси

все мягкое от секонд хенд,

швейный брак , лоскутки от шитья

лоскутки от шитья неликвид от швейного , мебельного производства

мебельного производства старые нейлоновые и текстильные колготки , носки

носки Верх от нижнего белья ( только верх , низ — нельзя)

только верх низ — нельзя) Верхнюю одежду мягкую , из текстиля

Подготовка: все должно быть постирано и подписано «ветошь» .

На производстве работают такие же люди, как и мы с вами, которые проводят сортировку руками. Давайте уважать друг друга!

Подписать: ветошь

Нельзя:

очень грубое , что сложно расщепить на волокна:

что сложно расщепить на волокна: кожу и кожзам

брезент

сумки

обувь

трусы — даже стиранные.

Сломанная бытовая техника и электроника

Можно:

негабаритную технику ( пылесос , мультиварка , фен , утюг и т.п., провода , наушники)

пылесос мультиварка фен утюг и т.п., провода наушники) видеокассеты , CD/DVD диски , аудиокассеты

CD/DVD диски аудиокассеты рентген-снимки

компьютеры , комплектущие к ним , мобильные телефоны и смартфоны.

Нельзя:

габаритную бытовую технику: холодильники , стиральные машины и т.д.

Принимаем:

Картриджи от фильтров-кувшинов любой торговой марки и съемные элементы проточных водоочистителей серий «Кристалл» ( торговая марка Аквафор) и «Эксперт» ( торговая марка Барьер).

торговая марка Аквафор) и «Эксперт» торговая марка Барьер). Просроченные медикаменты.

Помощь для приюта «Ласка»: корма для животных , крупы , туалеты , лекарства для животных.

крупы туалеты лекарства для животных. Ненужная посуда в хорошем состоянии для проведения RAWA-фестиваля: тарелки глубокие , тарелки обычные , чайные ложки , вилки , стаканы , кружки , подносы.

тарелки обычные чайные ложки вилки стаканы кружки подносы. книги , журналы для подопечных фонда «Старость в радость» ( особенной популярностью пользуются журналы о рыбалке , автомобилях , путешествиях , красоте).

журналы для подопечных фонда «Старость в радость» особенной популярностью пользуются журналы о рыбалке автомобилях путешествиях красоте). остатки любых тканей , обрезки органзы , вуали , фатина , тюли , бязи , подкладочной ткани и плащевки. Пригодятся стопоры любые от разных курток , толстовок и т.д., тонкий шнур , ленточки , резинки ( для изготовления экомешочков).

обрезки органзы вуали фатина тюли бязи подкладочной ткани и плащевки. Пригодятся стопоры любые от разных курток толстовок и т.д., тонкий шнур ленточки резинки для изготовления экомешочков). пробки от вина , шампанского — для воплощения творческих задач.

шампанского — для воплощения творческих задач. картонные ячейки от яиц ( для звукоизоляции творческой студии).

Не принимаем: