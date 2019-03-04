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Жизнь

Масленица 2019: почему ее называют Сырной седмицей и что нельзя делать в это время

В 2019 году Масленичная неделя началась 4 марта, а сам праздник Масленица будет 10 марта. Эти семь дней принято называть Сырной седмицей. Откуда такое название и что нельзя делать на Масленицу — в материале altapress.ru.

Блины.
Блины.
СС0

В православном церковном календаре нет праздника Масленицы и Масленичной недели. Но там есть Сырная седмица — неделя подготовки к Великому посту.

Масленица — древний языческий славянский праздник. После принятия христианства он изменился: утратил обрядовые функции и стал веселым народным гулянием, временем для отдыха и веселья. А Масленичная неделя стала совпадать с неделей перед Великим постом — Сырной седмицей, объясняет foma.ru.

Во время Сырной седмицы постящимся уже нельзя есть мясо. Поэтому воскресенье перед Великим постом называют еще «Сыропустным».

На Масленичной неделе еще можно есть рыбу, яйца и молочные продукты. Поэтому традиционными блюдами на Масленицу считаются не только блины, но и ватрушки, сырники, запеченная рыба, уха.

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