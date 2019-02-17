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Жизнь

Мать Децла рассказала, от чего он умер

Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая в эфире программы «Эксклюзив» Первого канала рассказала, почему у ее сына остановилось сердце.

Ирина Толмацкая, мать Децла
Ирина Толмацкая, мать Децла
Скрин с Первого канала

Ирина Толмацкая:

Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога.

Мать музыканта отметила, что Децл не мог умереть из-за приема запрещенных веществ или алкоголя, так как судмедэкспертиза подтвердила их отсутствие в крови.

Децл умер 4 февраля, ему было 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. По словам его концертного директора Павла Беленцева, причиной смерти стала остановка сердца.

Церемония прощания с Децлом прошла в Центральной клинической больнице в Москве.

Дебютный альбом Децла «Кто? Ты» вышел в 2000 году и стал одной из самых продаваемых пластинок в России. Всего музыкант записал восемь альбомов и неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.

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