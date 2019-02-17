Мать Децла рассказала, от чего он умер

Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая в эфире программы « Эксклюзив » Первого канала рассказала, почему у ее сына остановилось сердце.

Ирина Толмацкая:

Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога.

Мать музыканта отметила, что Децл не мог умереть из-за приема запрещенных веществ или алкоголя, так как судмедэкспертиза подтвердила их отсутствие в крови.

Децл умер 4 февраля, ему было 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. По словам его концертного директора Павла Беленцева, причиной смерти стала остановка сердца.

Церемония прощания с Децлом прошла в Центральной клинической больнице в Москве.

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 2 Фев 2019 в 9:24 PST

Дебютный альбом Децла «Кто? Ты» вышел в 2000 году и стал одной из самых продаваемых пластинок в России. Всего музыкант записал восемь альбомов и неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.