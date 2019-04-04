Материнский капитал могут начать давать за первенца

В правительстве обсуждают возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире канала «Россия 1», пишут «Ведомости».

Ведущая программы предположила, что выдача маткапитала за первенца может стимулировать женщин к рождению. «Первое, что приходит в голову, — давать деньги, тот самый материнский капитал, на первого ребенка. Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что это «очень большие финансовые вложения» для государства, но ему в любом случае придется стимулировать рождаемость, чтобы «сохранить российскую нацию».

По данным вице-премьера, россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 году — лишь 45%. При этом число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек.