Матвиенко озаботилась счастьем россиян

«Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей», — сказала Матвиенко.
В этом вопросе нужно ориентироваться на опыт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где в 2016 году было создано отдельное министерство счастья и благосостояния, которое, в частности, проводит экспертизу готовящихся нормативных актов и может наложить на них вето, уверена глава Совфеда.
Ранее считать уровень счастья россиян экономическим показателем предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет polit.ru.
В 2017 году уровень счастья в мире упал до самой низкой отметки за все последнее десятилетие, сообщал институт Gallup по итогам проведенного его сотрудникам опроса 145 тысяч жителей 147 стран.