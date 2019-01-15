МЧС, мэрия Барнаула и Роспотребнадзор сообщили, что нельзя делать у Крещенской купели

К празднику Крещения Господня, к 19 января, в Барнауле у Речного вокзала возведут крещенский городок с купелью, сообщает мэрия Барнаула . А пока сотрудники регионального Роспотребнадзора взяли там пробы воды.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

По данным управления ГОЧС Барнаула, для безопасности жизни и здоровья горожан и предотвращения ЧС рядом с купелью будут дежурить спасатели, прошедшие специальную подготовку. Движение на пути следования к купели будут регулировать.

Рядом оборудуют пункты обогрева, будут поить горячим чаем и кофе.

Кому нельзя купаться в проруби?

Купание в купели противопоказано людям, имеющим заболевания:

органов дыхания,

центральной и периферической нервной системы,

желудочно-кишечного тракта,

мочеполовой системы,

носоглотки,

сердечно-сосудистой системы,

кожно-венерические.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Как правильно купаться?

Перед самим купанием необходимо разогреть тело — размяться или пробежаться.

Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

Окунаться лучше всего по шею, не намочив голову. Также нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода.

Находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма.

После купания нужно растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Что запрещено?

Сотрудники МЧС предупреждают, что нельзя:

купаться в состоянии алкогольного опьянения,

нырять и плавать,

подавать крики ложной тревоги,

собираться группами на льду у края купели,

заходить за ограждения,

купать детей без контроля со стороны взрослых,

купаться в необорудованных местах.

В региональном отделении Роспотребнадзора жителям напоминают, что вода в купели — речная и не пригодна для питья.