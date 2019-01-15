МЧС, мэрия Барнаула и Роспотребнадзор сообщили, что нельзя делать у Крещенской купели

По данным управления ГОЧС Барнаула, для безопасности жизни и здоровья горожан и предотвращения ЧС рядом с купелью будут дежурить спасатели, прошедшие специальную подготовку. Движение на пути следования к купели будут регулировать.
Рядом оборудуют пункты обогрева, будут поить горячим чаем и кофе.
Кому нельзя купаться в проруби?
Купание в купели противопоказано людям, имеющим заболевания:
- органов дыхания,
- центральной и периферической нервной системы,
- желудочно-кишечного тракта,
- мочеполовой системы,
- носоглотки,
- сердечно-сосудистой системы,
- кожно-венерические.
Как правильно купаться?
Перед самим купанием необходимо разогреть тело — размяться или пробежаться.
Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.
Окунаться лучше всего по шею, не намочив голову. Также нельзя нырять в купель вперед головой, так как это может привести к шоку от холода.
Находиться в купели можно не больше одной минуты, чтобы избежать переохлаждения организма.
После купания нужно растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.
Что запрещено?
Сотрудники МЧС предупреждают, что нельзя:
- купаться в состоянии алкогольного опьянения,
- нырять и плавать,
- подавать крики ложной тревоги,
- собираться группами на льду у края купели,
- заходить за ограждения,
- купать детей без контроля со стороны взрослых,
- купаться в необорудованных местах.
В региональном отделении Роспотребнадзора жителям напоминают, что вода в купели — речная и не пригодна для питья.