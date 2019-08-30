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Жизнь

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

30 и 31 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз. Порывы ветра достигнут 17−23 м/с, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

По прогнозу синоптиков 30 августа в Алтайском крае днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозе днём местами умеренный дождь. Местами порывы достигнут 25 м/с.

31 августа в отдельных районах будет небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, днём 8−13 м/с с порывами до 25 м/с. В отдельных районах края прогнозируется дожди, грозы и град.

Правила безопасности в непогоду

  • При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания.
  • Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
  • При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.
  • При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
  • Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
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