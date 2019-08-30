МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

По прогнозу синоптиков 30 августа в Алтайском крае днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозе днём местами умеренный дождь. Местами порывы достигнут 25 м/с.
31 августа в отдельных районах будет небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, днём 8−13 м/с с порывами до 25 м/с. В отдельных районах края прогнозируется дожди, грозы и град.
Правила безопасности в непогоду
- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
- При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.
- При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. При движении строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.