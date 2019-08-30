МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

30 и 31 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз. Порывы ветра достигнут 17−23 м/с, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

По прогнозу синоптиков 30 августа в Алтайском крае днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозе днём местами умеренный дождь. Местами порывы достигнут 25 м/с.

31 августа в отдельных районах будет небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, днём 8−13 м/с с порывами до 25 м/с. В отдельных районах края прогнозируется дожди, грозы и град.

Правила безопасности в непогоду