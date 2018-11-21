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МЧС предупреждает об усилении ветра и метелях в Алтайском крае

На всей территории Алтайского края установилась мягкая и относительно теплая зимняя погода, но наслаждаться этим природа сильно не дает. 21 ноября жителям региона нужно быть готовыми к сильному ветру и метелям, сообщает алтайское МЧС.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Сегодня в ночные часы в северных районах Алтая, а также днем по всей территории Алтайского края прогнозируются осадки в виде снега. Ожидается слабая метель, сильный ветер, местами порывы которого достигнут до 18 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю очередной раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

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