Мельничиха, Мила и Катунь: три женщины, которые прославили Барнаул

Капитанша флотилии Евдокия Мельникова
Алтайскую «железную леди» конца 19 — начала 20 века критиковали за крутой нрав, грубость и скупость. На предприятиях Евдокии Мельниковой зарплата не росла, а снижалась — в 1910 году, к примеру, сократилась на 30%. От подчиненных женщина получила прозвище Мельничиха, по аналогии с помещицей Салтычихой, которая была известна жестоким обращением с крестьянами.
Мельникова была не просто купеческой женой и светской дамой на содержании, а настоящей боевой подругой, которая достойно продолжила семейное дело после смерти мужа — купца Виссариона Мельникова.
В 1893 году она организовала собственную пароходную компанию, во главе которой поставила 23-летнего сына Александра. Предприниматели нуждались в быстром и недорогом способе перемещения товаров — у многих промышленников и купцов дело велось в разных городах и регионах. А пароходы Мельниковой ходили по Оби, Томи, Иртышу.
Речные перевозки должны были обеспечивать купеческую семью, поэтому первым пароходом новой транспортной компании стал «Кормилец», построенный в 1893 году в Тюмени.
Судно было максимально ориентировано на комфорт пассажира — электрическое освещение, паровое отопление, кухня и буфет. Для пассажиров первого класса в салоне имелись библиотека и фортепиано. Внутренние помещения судна имели хорошую отделку даже по современным меркам.
В начале XX века пароходный бизнес Мельниковой стал одним из крупнейших в Сибири. В 1910 году ее флотилия насчитывала 10 пароходов, 6 барж и 6 дебаркадеров. Центральный «офис» находился в Томске. Филиалы работали в Барнауле, Бийске и Новониколаевске.
После смерти матери в 1917 году Александр продал бизнес Западно-Сибирскому товариществу пароходства и торговли за 1,6 млн рублей.
Но на этом история не закончилась. После революции на пароходе «Кормилец» Николай II преодолел часть пути в ссылку.
А в мае 1921 году, совершая рейс из Барнаула в Томск, пароход врезался в опору железнодорожного моста в районе Новониколаевска. В результате — корпус переломился пополам, котел взорвался. По разным оценкам в аварии погибли от 200 до 400 человек. В 1984 году останки судна подняли со дна Оби и утилизировали.
Что еще известно про Евдокию Мельникову
- Родилась в Вологодской губернии, но только на Алтае у нее открылся предпринимательский дар.
- К 1910 году флотилия Мельниковой перевозила 4 млн пудов грузов, в основном — зерно.
- Крупнейшими пароходами Мельниковой были «Двигатель», «Богатырь» и «Воткинский завод». На них работали более 500 человек — от управляющих и капитанов до матросов и техников.
- К 1914 году обороты пароходства превысили 830 тыс. рублей, при этом чистая прибыль составила 205 тыс. рублей.
- Интересно, что первая начальная школа в Затоне была открыта Мельниковой еще в XIX веке.
Пламенная революционерка Эмилия Алексеева
Родилась в 1890 году в Финляндии. Всю свою короткую жизнь она посвятила борьбе за счастье и свободу людей.
Алексеева начала работать очень рано из-за кончины отца. Она с отличием окончила Петербургскую шведо-латинскую школу, после которой трудилась телефонисткой на городской станции.
В 20 лет она связала свою жизнь с большевиками, прошла школу революционной борьбы на Петроградских заводах. Невероятная энергия, горячая большевистская убежденность и знание жизни помогали Алексеевой привлечь к революционной работе многих женщин, которые ласково называли ее Милой.
Голос Милы убедительно звучал на собраниях, митингах, разоблачал ужасную сущность первой мировой войны, поэтому ей верили и следовали за ней.
Многое сделала Алексеева для журнала «Работница» — собирала деньги, вела подписку и писала заметки. Первый номер журнала вышел в 1914 году — это полностью ее заслуга, ведь накануне была арестована почти вся редакция «Работницы».
В ноябре 1914 года ее арестовали и вместе с мужем Михаилом Алексеевым выслали в село Курагинское. Годы ссылки стали для них своеобразным политическим университетом.
Февральская революция вернула Алексееву в Петроград. А в мае 1918 года Центральный комитет партии отправил ее в Барнаул, для агитационной работы среди женщин на Алтае. В ходе переворота она с маленьким сыном оказалась за решеткой, но их отпустили через три недели в виду отсутствия улик.
В Барнауле Алексеева организовала «пятерки», боевые отряды рабочих. Участвовала в печати и распространении листовок, возглавляла работу Красного Креста, который помогал семьям погибших и заключенных в тюрьму.
Многим заключенным она реально спасала жизни — регулярно поддерживая связи в колчаковских застенках. Благодаря Алексеевой арестанты получали продукты, медикаменты, одежду и письма.
Контразведка выследила Алексееву 23 августа 1919 года. Во время допроса мужественная женщина не сказала ни слова, а во избежание дальнейших пыток приняла яд.
Что еще известно про Эмилию Алексееву
- В ссылке в поселке Курагина она вышла замуж за рабочего-большевика. В июне 1916 года у них родился сын Борис.
- В конце 1917 года Алексеева вместе с группой женщин встретилась с Лениным. Он беседовал с девушками о работе среди женщин, советовал создать на Выборгской стороне конференцию и пригласить на нее весь актив питерских работниц.
- В 1918 году ее избрали членом подпольного комитета РКП (б), а в марте 1919 года — секретарем.
Сладкий яд Иды Калининой
Известный во всей Сибири селекционер Ида Калинина родилась в 1926 году в Ойрот-Туре, в настоящий момент — Горно-Алтайск. По местной народной традиции отец назвал ее Катунь. Калинина и впрямь была как мощная горная река — целеустремленная, сильная и при этом просто красивая.
Калинина добивалась всего только благодаря своему уму и неутомимому труду, а получая новые должности, не зазнавалась. После того как родители расстались, мама дала ей имя Ида.
В 19 лет ученица сельскохозяйственного техникума познакомилась с Михаилом Лисавенко, который в 1933 году организовал в Горном Алтае плодово-ягодный опорный пункт Всероссийского института садоводства.
Лисавенко впечатлила увлеченность девушки. Он посоветовал ей поступить в Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Отучившись, она вернулась в Горно-Алтайск в 1951 году, и Лисавенко поручил ей заниматься селекцией яблонь.
В то время, мало кто верил, что в суровом сибирском климате можно вырастить морозостойкие сорта яблони, не уступающие по размеру и вкусу плодов европейским. Но Калининой это удалось. Под ее руководством в Сибири начали выращивать крупные и сочные яблоки. Были созданы сорта, плоды которых достигали 90 граммов и хранились почти до февраля.
Проработав всего несколько лет Калинина стала заведующим отделом селекции, а после смерти Лисавенко в 1967 году — директором станции. Она возглавила всю селекционную работу, повторяя, что селекция — это «сладкий яд».
Станцию садоводства им. Лисавенко в 1972 году посетил Леонид Брежнев. Генеральный секретарь был под глубоким впечатлением, и уже в следующем году станция получила статус научно-исследовательского института. Ида Калинина занималась строительством нового здания, пополняла кадры опытными специалистами и создавала все условия для благоприятной работы.
Институтом Калинина руководила вплоть до 1990 года. А после, оставив должность, работала главным научным сотрудником лаборатории селекции и генетики плодовых культур.
Нередко перед Калининой стоял выбор — остаться в профессии или заняться чем-то другим. Но в своем выборе она была непреклонна — отвергла предложение стать председателем колхоза в Подмосковье, отказалась от должности инструктора сельхозотдела Горно-Алтайского обкома партии.
Что еще известно про Иду Калинину
- Под руководством Калининой выведены 243 сорта 12 плодовых и ягодных культур. Она автор 162 сортов яблони, смородины, земляники, жимолости, сливы, облепихи, малины, груши, калины, вишни, земляники. На 123 районированных сорта Калинина имела авторское свидетельство, на 21 сорт — патенты. Широкое распространение получили выведенные с ее участием сорта яблонь Феникс Алтайский, Алтайское румяное, облепихи Алтайская, Чуйская, Превосходная.
- Награждена орденами Ленина и Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством», семью медалями СССР, Золотой медалью им. И. В. Мичурина. В 1997 году ей присвоили звание «Почетный гражданин Алтайского края».
- Её имя внесено в Международный биографический справочник выдающихся ученых XX столетия.
- Академик Российской сельскохозяйственной академии, профессор Калинина подготовила 29 кандидатов и двух докторов сельскохозяйственных наук, опубликовала 202 научные работы.
- Калинина умерла 4 февраля 2015 года на 89 году жизни. Похоронена на Власихинском кладбище в Барнауле.