Мэрия Рубцовска рассказала, когда начнется ремонт провалившегося канализационного коллектора

5 марта в Рубцовск приехали представители подрядной организации, чтобы заняться восстановлением трубы обрушившегося коллектора, на обслуживании которого находятся более сотни многоквартирных домов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.

«В Рубцовске сегодня побывали представители подрядной организации из Барнаула, которые займутся проведением работ методом горизонтально направленного бурения. Стоит отметить, что труба для коллектора диаметром 600 мм сегодня отгружена с завода-изготовителя, в течение 4−5 дней она прибудет в Рубцовск», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта с 16:00 в Рубцовске введен режим повышенной готовности в связи с обрушением канализационного коллектора.

На пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы.

Во время работ проезд личного транспорта граждан будет осуществляться по особой схеме после согласования с ГИБДД, общественный транспорт будет ходить без изменений маршрутов.

На все работы потребуется не меньше двух недель. В настоящее время подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор.