Метель и сильный ветер: в МЧС предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В Алтайском крае в пятницу 25 января испортится погода. На большей части региона ожидают снег и метель, на дорогах гололедица, пишет ГУ МЧС России по региону.

Также будет дуть юго-западный ветер, днем возможны порывы до 15−20 метров в секунду. По данным алтайского ЦГМС, днем 25 января в Алтайском крае будет -6,-11 градусов с похолоданием в течение дня, в северо-западных районах -15,-20 градусов.

В региональном МЧС предупреждают, что при сильном ветре следует переждать непогоду в здании. В доме нужно закрыть окна, потому что сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Также следует убрать с открытого балкона вещи, которые могут выпасть наружу и травмировать прохожих. На улице стоит обходить рекламные щиты и деревья.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле нужно уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.