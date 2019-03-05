Международный день блина: почему в этот праздник женщины бегают по улице со сковородками

5 марта — Международный день блина. В этот праздник принято готовить блины и устраивать забеги со сковородками. Рассказываем, как появился Международный день блина, как этот праздник связан с русской Масленицей и какие традиции имеет.

Когда Международный день блина в 2019 году?

Ежегодно дата праздника меняется. Известно, что его отмечают в один из вторников февраля или марта, когда празднуют «жирный вторник» (или Марди Гра) — он похож на русскую Масленицу и сопровождается народными гуляниями и сытными блюдами. В 2019 году Международный день блина выпадает на 5 марта, потому что в этот день будет Марди Гра.

Блины. СС0

Международный день блина: история появления и традиции

В США блинный праздник впервые провели в 1950 году, хотя в Англии он существовал в середине 15 века о этом пишет calend.ru.

Появление Международного дня блин связано с историей хозяйки из города Олни тайком жарила блинчики у себя на кухне. Когда раздался колокольный звон, женщина перепугалась и побежала в церковь со сковородкой в руках. Во время этого она успевала переворачивать блинчик, чтобы тот не подгорел.

С тех пор принято устраивать забег: женщины в фартуках должны пробежать определенную дистанцию со сковородкой в руках, постоянно подбрасывая блин. Победительница, которая ни разу не уронит блин, получает в награду поцелуй звонаря, почет и уважение. Блинчики, которые не упали со сковородок во время забега, съедают зрители.

Связан ли Международный день блина с Масленицей?

В 2019 году праздник выпадает на масленичную неделю, однако с русскими проводами зимы не связан. К тому же, Международный день блина популярен в Англии и Америке, в России этот день мало кто знает.