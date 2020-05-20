«Мы сразу все поняли»: пациентка барнаульской больницы, где нашли COVID-19, рассказала об «экстренной выписке»

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены накануне в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Одна из пациенток рассказала altapress.ru, как уже вечером того же дня, отказавшись от запланированной операции и не сдав анализы на COVID-19, она оказалась дома.

Жительница Барнаула Екатерина находилась на лечении в одном из отделений больницы четвертый день. Она ожидала плановую операцию.

По ее словам, небывалое оживление в корпусах больницы началось утром 19 мая.

«Мы все поняли сами, когда утром увидели женщину в костюме химзащиты. У врачей начали брать анализы на ковид. Паники не было. Доктора все молодцы. Нас очень быстро организовали по группам, по палатам. Сказали, что сегодня, скорее всего, поедем по домам. Те, кто может. Но официально никто ничего не объяснял. Была информация, что отделения якобы закрывают на дезинфекцию», — рассказала Екатерина.

По ее словам, пока пациенты собирали вещи, в отделениях появились специалисты, которые проверяли громкоговорители в коридорах. В палатах медики на освобожденные койки застилали чистое белье.

«Нам даже обед, как обычно, подали. Правда, я на него не пошла, При этом никто из персонала не заявлял, что больницу придется покинуть. Но я все „просекла“ еще до приема у своего врача. На приеме сразу ему сказала, что у меня дома члены семьи из группы риска, и я хочу меньше пребывать в местах скопления людей. Она сказала: „Мы друг друга поняли“. Отказ от лечения и проведения операции написала сама. Знаю, что в это время доктора делали операции всем, кому очень срочно, всем кто их ждал. Но эти люди теперь останутся там», — говорит Екатерина.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

По словам собеседницы, точное число срочно выписанных 19 мая ей неизвестно.

«Меня и других просто выписали. Кому был нужен больничный лист, его получили. Каждому больному выдали индивидуальную схему дальнейшего лечения. Схема очень подробная, по дням», — подтвердила Екатерина.

По ее мнению, скорее всего, правильно было бы отправить всех неожиданно выписанных из «горки» 19 мая на карантин и заставить сдать анализы на коронавирус.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

«Но об анализах ничего не сказали, расписки с нас не брали, — утверждает собеседница. — Мой работодатель пошел мне навстречу, поэтому пока буду просто сидеть дома».

По информации Altapress.ru, 20 мая Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи покинула еще одна группа пациентов. Эта выписка для них также оказалась незапланированной.